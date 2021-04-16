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Еще один трамвай сошел с рельсов в Барнауле

Новости
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Барнаул. Трамвай.
Барнаул. Трамвай.Фото: Олег Укладов

16 апреля в Барнауле с рельсов сошла тележка второго вагона трамвая, сообщили в пресс-службе мэрии. Из-за этого движение транспорта временно остановили.

Это произошло рано утром на перекрестке проспекта Строителей и проспекта Ленина. Трамвай ехал в сторону улицы Пионеров. По последним данным, проезд на этом участке уже открыт. 

Напомним, похожая ситуация произошла на площади Октября утром 15 апреля. По словам очевидцев, у трамвая, который сошел с рельсов, отлетели колесные пары, вагон частично развернуло на проезжую часть. Из-за чего движение трамваев в обе стороны остановили.

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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