Следком возбудил уголовное дело по факту обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле

Разрушенная труба на барнаульской ТЭЦ-2 Фото: Виталий Барабаш/«Политсибру»

Обрушение верхней части одной из труб на барнаульской ТЭЦ-2 стало поводом для уголовного дела. Следственный комитет проверит действия должностных лиц на нарушение требований промышленной безопасности (ч.1 ст. 217 УК РФ ), сообщает пресс-служба ведомства.

В следкоме уже выяснили, что в 2020 году на теплоцентрали проверяли техническое состояние железобетонной дымовой трубы № 2 и газоходов. Специалисты установили, что труба имеет ограниченную работоспособность, использовать ее можно только после ремонта.

«Несмотря на предписания, должностные лица АО «Барнаульская генерация» (входит в структуру Сибирской генерирующей компании – прим.ред.) мер к восстановлению объекта не предприняли», – сообщили в СК.

В самой компании ранее заявляли, что труба могла бы работать еще 17 лет. Но теперь от ее использования откажутся.

Напомним, обрушение произошло вечером 11 апреля 2021 года. Обломки повредили системы топливоподачи, что привело к снижению уровня отопления у части барнаульцев.