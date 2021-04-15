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Более 100 дорог и мостов Алтайского края отремонтируют в 2021 году на 4 млрд рублей

Новости
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Дорога
ДорогаФото: pixabay.com

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Алтайском крае в 2021 году отремонтируют более 100 объектов. Об этом сообщил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев в ходе брифинга 15 апреля.

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Так, в Барнауле отремонтируют 24 объекта, среди которых мосты на улице Челюскинцев и на улице Мамонтова во Власихе. Кроме того, от Попова до проспекта Энергетиков по Северному Власихинскому проезду построят дорогу. В Новоалтайске приведут в порядок 3 объекта, общей протяженностью более 7 километров. А вот Бийску достанутся 11 дорожных километров.

По краю работы будут проведены на 65 объектах протяженностью в 238,37 км. 

«Наиболее крупными станут Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород-граница Республики Казахстан, Мартыново-Тогул-Залесово, подъезд к с. Санниково, Повалиха-Первомайское-Журавлиха-Шатуново-а/д К-04», – уточнили в минтрансе.

Ранее власти сообщали, что 2021 году большой ремонт ждет и две части Чуйского тракта (на въездом в Бийск со стороны Барнаула и в Тальменском районе). Дорогу там расширят с двух до четырех полос.

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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