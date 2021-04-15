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Следком возбудил уголовное дело из-за гибели барнаульца, на которого упало дерево

Новости
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Упавшее дерево
Упавшее деревоФото: СК России по Алтайскому краю

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «халатность» из-за упавшего на 59-летнего барнаульца дерева. Мужчина скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Устранение «опасных» деревьев входит в обязанности администрации Индустриального района города. Теперь сотрудники СК оценят, была ли в гибели барнаульца вина местной власти. 

Напомним, трагедия произошла 11 апреля 2021 года, неподалеку от дома, находящегося по адресу Павловский тракт, 136. 

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