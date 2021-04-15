Нехватка света. Барнаульские общественники призвали проверить проект многоэтажки на Гущина

Затмение Фото: pixabay.com

Проект многоэтажного дома на улице Гущина между домами 150/3 и 150/4, против которого взбунтовались местные жители, мог быть сделан с нарушениями требований по уровню солнечного света. Об этом сообщает алтайский Общероссийский народный фронт.

Мэр Барнаула Франк обеспокоен дефицитом земли под жилую застройку Новости 19.03.2021 11:02

Эксперты ОНФ обратились к главному архитектору Алтайского края Виктору Четошникову и заместителю главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Андрею Федорову с просьбой проверить возможность строительства этого дома.

Они считают, что уровень инсоляции дома (сколько времени в течение дня в окна попадает солнечный свет) будет нарушен, так как при проектировании дома могли быть допущены ошибки.

Эксперты предполагают, что один из четырех фасадов дома будет иметь не более 1,5 часов инсоляции. На западной и восточной сторонах дома света и вовсе почти не будет. И только на юге здания этот показатель будет равен 3,5 часам. А значит, могут быть нарушены нормы СанПина. Освещенность помещений строго регламентируется, и на сторону, не получающую достаточно света, могут выходить либо окна нежилых комнат, либо таких квартир, куда солнце попадает с другой стороны.

Эксперты сомневаются, что при таком размещении дома вообще можно сделать планировку квартир, отвечающую требованиям инсоляции.

Напомним, что строительство спорной многоэтажки приостановили после встречи инициативной группы жильцов соседних домов с директором компании-застройщика «Регионстрой» и представителями власти. Люди опасаются, что многоэтажка между их домами закроет доступ к солнечному свету и лишит их парковки. Глава администрации Ленинского района Александр Михалдыкин предложил жителям обжаловать результаты экспертизы проекта в суде и пообещал, что власти города окажут им юридическую помощь.