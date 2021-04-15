Глава бийской компании пойдет под суд за долги по зарплате и присвоение 34 млн рублей

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Руководителя бийской компании «Регион» обвиняют в невыплате зарплаты работникам предприятия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии правоохранителей, в 2019 году глава компании больше трех месяцев не полностью выплачивал зарплату восьми работникам, а еще 16 человек на протяжении двух месяцев и вовсе работали бесплатно. Общая задолженность перед сотрудниками составила 2,3 миллиона рублей, и она до сих пор не погашена.

Кроме того, руководителю «Региона» вменяют то, что под видом приобретения недвижимости для предприятия, он присвоил и растратил 34 миллиона рублей.