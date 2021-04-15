В поселке Лебяжье в Барнауле загорелись емкости с топливом на заправке. Об этом сообщается Главное управление МЧС по Алтайскому краю.
Огонь распространился на площади в 100 квадратных метров. На тушение прибыли более 80 пожарных и спасателей, а также 25 единиц техники. В 14:05, как сообщает МЧС, открытое горение уже было ликвидировано.
К сожалению, есть и пострадавшие. Один мужчина доставлен в ожоговое отделение. По данным Центра управления регионом Алтайского края, это был водитель топливозаправщика.
Напомним, что с 9 апреля в Алтайском крае действует пожароопасный сезон. Распоряжение об этом 7 апреля подписал глава региона Виктор Томенко. Вероятно, особый режим будет действовать до осени. Он предполагает ограничение огневых работ в лесах и особый контроль от всех ведомств, занимающихся лесными пожарами.
В целом количество пожаров в регионе в 2021 году выросло. За первые месяцы произошло 658 возгораний, а за такой же период 2020 года их было 537.
С начала года произошло уже 658 пожаров