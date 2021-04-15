На заправке в Барнауле произошел пожар. Есть пострадавший

Пожар Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В поселке Лебяжье в Барнауле загорелись емкости с топливом на заправке. Об этом сообщается Главное управление МЧС по Алтайскому краю.

Пожароопасный сезон официально начнется в Алтайском крае 9 апреля Новости 08.04.2021 9:45

Огонь распространился на площади в 100 квадратных метров. На тушение прибыли более 80 пожарных и спасателей, а также 25 единиц техники. В 14:05, как сообщает МЧС, открытое горение уже было ликвидировано.

К сожалению, есть и пострадавшие. Один мужчина доставлен в ожоговое отделение. По данным Центра управления регионом Алтайского края, это был водитель топливозаправщика.

Напомним, что с 9 апреля в Алтайском крае действует пожароопасный сезон. Распоряжение об этом 7 апреля подписал глава региона Виктор Томенко. Вероятно, особый режим будет действовать до осени. Он предполагает ограничение огневых работ в лесах и особый контроль от всех ведомств, занимающихся лесными пожарами.

В целом количество пожаров в регионе в 2021 году выросло. За первые месяцы произошло 658 возгораний, а за такой же период 2020 года их было 537.