Бийчанка стала заместителем министра здравоохранения в Забайкалье

Светлана Якименко Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края

Уроженка Бийска Светлана Якименко назначена заместителем министра здравоохранения Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

До этого Якименко была начальником производственно-технического отдела Забайкальской дирекции здравоохранения – структурного подразделения Центральной дирекции здравоохранения – филиала компании «РЖД».

С Алтайским крае ее связывает только место рождения – замминистра появилась на свет в Бийске в 1978 году. В 2002 году она закончила Читинскую государственную медакадемию, а в 2010 году – Байкальский госуниверситет экономики и права по специальности «Юриспруденция».

С 2008 по 2014 годы работала в забайкальском минздраве ведущим специалистом отдела лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности.

Кстати, она не единственная уроженка Алтайского края, получившая высокий пост в минздраве другого региона. Бывший главврач ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Людмила Григоричева стала первым заместителем министра здравоохранения Республики Алтай. Сейчас на нее возложены обязанности по руководству ведомством.