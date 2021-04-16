Хайпожоры, хейтеры и уезжающая молодежь. Алтайские депутаты пришли обсудить развитие края и устроили предвыборные дебаты

Встреча представителей политических партий в Краевом дворце молодежи Фото: Антон Дегтярев

Стратегия развития Алтайского края, миграция молодежи, работа в соцетях и политическое волонтерство – на эти не связанные друг с другом темы поговорили алтайские политики. За одним столом представителей КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Единой России» собрал Молодежный парламент Алтайского края. Ничего нового и прорывного депутаты не сказали, зато вдоволь наспорились, «наобвинялись» и предвыборно «подсветились».

Стратегия – это путеводная карта

Пандемия вмешалась. Власти скорректировали стратегию развития Алтайского края до 2035 года Новости 10.03.2021 16:22

Самый важный вопрос – Стратегия развития Алтайского края до 2035 года – был самым последним и самым жарким. Этот документ имеет для региона большое значение, ибо определяет, в каком направлении двигаться (от этого зависит реализация всех краткосрочных программ и проектов). Стратегию должны были принять еще год назад. Но из-за пандемии пришлось отложить, а из-за откладывания потом снова переписывать.

Так вот депутаты от оппозиции критикуют и форму обсуждения, и содержание самой стратегии. По мнению эсера Александра Молотова, принимают ее впопыхах, без детального обсуждения.

«Стратегия – это путеводная карта. Мы сейчас плывем без руля и принимаем документ просто потому, что он должен быть принят», – заявил депутат.

Да-да, документ нужно дорабатывать, говорит главный алтайский либерал-демократ (пока с приставкой и.о., но скоро он это исправит) Владимир Семенов.

«Что в стратегии должно быть главное? Человек. Он должен жить и работать не хуже, чем в других субъектах. Но такой задачи у нас не стоит. У нас, как в ГТО: быстрее, выше, сильнее. Но если мы прыгнем высоко, а Новосибирская или Тюменская область будут лучше нас, то продолжится отток населения из Алтайского края, молодежь будет уезжать, и у нас все схлопнется, как карточный домик», – отметил Семенов.

Владимир Семенов Фото: Антон Дегтярев

Миграция из региона вызвала особо бурные споры. И участники дискуссии так или иначе говорили о двух уже давно понятых моментах: молодежь уезжает в поисках лучшей зарплаты и условий жизни, и чтобы ее оставлять, нужно поднимать зарплату и улучшать условия.

«Вы своим детям какое качество жизни оставите? Что вы им скажете? Что их зарплата будет ниже, чем в других субъектах, потому что судьба?» – адресовал риторический вопрос представителям «Единой России» либерал-демократ.

Партия большинства на этом мероприятии была в меньшинстве и оказалась в позиции оправдывающегося. И коммунисты, и эсеры, и либерал-демократы не упустили шанс обвинить единороссов почти во всех смертных грехах.

Депутат от ЕР Иван Мордовин попытался было упрекнуть коллег по другую сторону баррикад в неконструктивной критике вкупе с бездействием.

Но это только еще больше раззадорило будущих участников выборов в краевой парламент.

«Для чего тогда вся исполнительная власть? Вас нет? Есть вопросы в стратегии, которые остаются без ответов. Мы должны за исполнительную власть решать вопросы?» – заявил Молотов.

Чтобы решать вопросы, нужны федеральные деньги, ибо своих просто не хватит. К сожалению, нет сейчас единого рецепта, как разобраться со всеми проблемами в крае, ответил Мордовин. И снова порция критики. На этот раз от Семенова.

«Если мы не можем что-то сделать сами, надо, чтобы федеральный центр об этом задумался. Вот давайте простой вопрос – сколько у нас по программе ветхого и аварийного жилья пришло денег в Барнаул? 300 млн на этот год, а в Севастополь и Симферополь несколько миллиардов. Это нормально?» – возмутился Владимир Семенов.

Еще на членов «Единой России», депутатов АКЗС Дениса Голобородько и Ивана Мордовина «наехал» коммунист Антон Арцибашев. Он напомнил про предыдущую программу развития до 2025 года, которую приняли в 2011 году. По мнению Арцибашева, власти ее «завалили».

Эту часть дискуссии закончили общей мыслью – что-то надо с этим делать. Правда, конкретных механизмов решения проблем никто так и не предложил.

Антон Арцибашев Фото: Антон Дегтярев

Волонтеры от партий – это плохо?

Блок по оценке пандемии посвятили вкладу партий. Предметом спора стало политическое волонтерство, которое на фоне коронавируса стало особо популярно. Помогли тем, завезли продукты этим.

Начал обсуждение Денис Голобородько. Он рассказал, кому и как помогала «Единая Россия».

Александр Молотов заявил, что это самое волонтерство сейчас заменяет реальную политику и идеологию и даже может навредить обычным гражданам. По его мнению, жители просто не понимают, чего стоит такая помощь.

«Люди не могут сложить 2+2. Вам тут помогли, дорогу закатали, но за это вы расплатились повышением пенсионного возраста и увеличением налогов. Надо принимать решения не в отношении конкретных людей, а в отношении категорий населения», – уверен Молотов.

Кстати, «Справедливая Россия», которую представляет Молотов, тоже довольно активно помогала жителям края во время пандемии.

Голобородько молчать не стал и бросил коллегам «ответку». По его словам, «Единая Россия» занимается помощью конкретным людям, реальными делами. В отличие от других парламентских объединений, которые только развешивают баннеры перед выборами.

А реклама кандидатов от ЕР по всему городу без привязки к ЕР – это вам не агитация, вопрошает оппозиция.

Встреча представителей политических партий в Краевом дворце молодежи Фото: Антон Дегтярев

Соцсети – это прекрасно, но в рамках дозволенного

«Газификация за 300». Какие вопросы задали депутаты алтайского парламента губернатору Томенко к его отчету Новости 01.04.2021 11:55

Под выборным соусом обсуждали даже работу в соцсетях. Хотя разворот в сторону интернета и так был неизбежен, а в пандемийный год еще больше ускорился.

Алтайские политики (во всяком случае те, что были на этом круглом столе) давно поняли, что пусть к сердцу избирателя, особенно молодого, лежит через соцсети.

«Молодежь не придет на встречу, а прямой эфир посмотрит. Это инструмент будущего. Можно критиковать его, можно идеализировать. Но с ним надо работать, и кто научится с ним работать, тот и победит», – заявил Молотов.

Владимир Семенов добавляет: на небольших по численности территориях решить исход выборной гонки может даже обычный чат жителей в WatsApp. Агитация там за какого-либо сельского депутата или главу поселения может привести его к победе.

Впрочем, повысить свой рейтинг таким способом довольно сложно. Всему виной хейтеры, считает депутат АКЗС Евгения Боровикова (формально состоит во фракции ЛДПР, но из партии вышла и на выборы пойдет от СР, которых на мероприятии уже и представляла). Особенно в Telegram-каналах.

«Чем больнее ужалят – тем лучше. Там нет ни фактов, ни доказательств. Соцсети – это прекрасно, но в рамках дозволенного. Не во всех соцсетях можно привлечь человека к ответственности», – сказала она.

Евгения Боровикова Фото: Антон Дегтярев

Единоросс Денис Голобородько тоже отмечает, что пользователи социальных сетей больше настроены на критику, положительно о власти там высказываться не принято. К тому же, комментарии в интернете в принципе оставляют в основном недовольные люди. А довольные, по мнению Голобородько, в интернете ведут себя скромнее. Однако сейчас как партиям, так и органам власти необходимо там работать.

«Это неотъемлемый инструмент, хотя и тяжелый с точки зрения оперативности реакции. Люди требуют ответа здесь и сейчас. Мы – политическая партия, которая призвана отвечать на эти вопросы четко, понятно и с решением. Уровень ответственности здесь максимально высокий», – отмечает единоросс (и снова минутка политической «рекламы»).

На самое сладкое мы оставили блок про политических «хайпожоров». Про общемировой тренд на хайп и карнавализацию политики напомнил Александр Молотов. Он раскритиковал такой способ пиара.

«Мне коллеги присылают «видосы» с коммунистом Бондаренко (член саратовской КПРФ Николай Бондренко – прим.ред.). Он откровенно «хайпожор», который передергивает, ругается чуть ли не матом, но это нравится людям. Однако это еще не значит, что такие персонажи должны быть в политике», – отметил справедливоросс.

Молотов уверен, что сейчас политики сами должны определять тренды. Все должно быть в рамках корпоративной этики, однако где она начинается и где заканчивается.

Депутаты согласились лишь в том, что политик должен представлять интересы простых граждан и работать на благо народа. А со своими оппонентами уметь договариваться, а не только спорить.

Вот так прошла дискуссия «обо всем по чуть-чуть». А после нее часть депутатов отправилась на встречу с молодежью отвечать на вопросы о Навальном. Но этом этом мы уже писали.