«Знал бы прикуп – жил бы в Сочи». Депутат Боровикова опровергла слухи о переезде из Алтайского края

Евгения Боровикова Фото: Олег Укладов

Депутат парламента Алтайского края, вчерашний либерал-демократ и сегодняшний эсер Евгения Боровикова заявила «Политсибру», что никакого переезда из региона в Сочи она не планирует.

Информация о том, что она может покинуть край ради курортного краснодарского города, была опубликована на сайте «Вечернего Барнаула». И сразу на ум приходят слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского: «Жизнь человеку дана один раз и прожить ее нужно в городе Сочи». Но нет, морей не будет.

«Ответственно заявляю, что я не собираюсь никуда переезжать (хотя предложения из других регионов мне поступают). Уважаемые оппоненты, как бы вы не старались, мы не отступим. Добьемся справедливого разрешения вопроса и не позволим чиновникам разбрасываться нашей землей и нашими домами», – заявила она.

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Под вопросом она подразумевает тему изменения Генплана города, которую сейчас активно «качает».

Впрочем, поездка в Сочи у нее все-таки состоится, но не на ПМЖ, а для участия в конкурсе, какого именно – пока не говорит.

Евгения Боровикова – депутат седьмого созыва Алтайского краевого Законодательного собрания. Свою политическую карьеру она построила в ЛДПР, но в ноябре 2020 года после конфликта с новым молодым руководителем Максимом Крайном, со скандалом покинула партию.

Тем не менее, на новые выборы в АКЗС она собирается и уже активно проводит свою предвыборную кампанию, создавая вокруг себя разные информационные поводы. Например, недавно она заявила о желании возглавить Октябрьский район Барнаула и даже написала по этому поводу обращение к главе города Вячеславу Франку.

В администрации города ей ответили вежливым отказом. Правда, по данным «Вечернего Барнаула», Боровиковой предлагали вакансии и в самой мэрии, и в районных администрациях, но она отказалась. Очевидно, что в пользу депутатской карьеры.

Впрочем, за кресло депутата ей еще предстоит побороться. На выборы он пойдет от «Справедливой России», но места в проходной тройке списка ей не нашлось. А прохождение по территориальной группе или одномандатному округу требует не только больших усилий со стороны Боровиковой и партии, но и слабых конкурентов на ее округе.