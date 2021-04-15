Потеплело. Количество пациентов с травмами после ДТП увеличилось в Алтайском крае

Травма Фото: pixabay.com

С приходом тепла количество пациентов с травмами после ДТП в Алтайском крае увеличивается на 40%. Об этом рассказал заведующий отделением тяжелой сочетанной травмы Краевой больницы скорой медицинской помощи Анатолий Бондаренко. На сегодняшний день половина пациентов отделения – это жертвы аварий. И эта цифра будет расти.

Сезон травм начинается с мая и продолжается вплоть до декабря, после которого наступает спад.

«Дело в том, что зимой меньше ездят на автомобилях, в это время скорости меньше. Так что у кого-то и навыки вождения теряются. А с приходом весны все возобновляется», – поясняет Бондаренко.

По его словам, чаще всего серьезную травму люди получают в автомобильной аварии при опрокидывании и лобовом столкновении, во время наезда на пешехода и аварии с мопедами и мотоциклами, сезон которых начинается весной. При этом Бондаренко добавил, что ДТП с двухколесным транспортом с годами становится меньше, так как самих мотоциклистов на дорогах стало выезжать меньше.

Из всех пострадавших в авариях 75% – мужчины, причем чаще страдают молодые. Как добавили в пресс-службе медицинского учреждения, около 400 человек в год с тяжелыми сочетанными травмами, которые проходят лечение в отделении – это люди, пострадавшие в автодорожных авариях.