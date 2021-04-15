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Минздрав Республики Алтай временно возглавит бывший главврач барнаульского центра травматологии

Новости
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Людмила Григоричева
Людмила ГригоричеваФото: altairegion22.ru

Губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин назначил первым заместителем министра здравоохранения региона Людмилу Григоричеву, в прошлом руководившую ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» в Барнауле. Теперь она будет возглавлять ведомство до назначения нового министра. Об этом сообщают «Новости Горного Алтая».

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Григоричева руководила федеральным центром с 2011 по 2018 годы. В 2018 году на ее место пришел Владимир Пелеганчук, в прошлом и сам занимавший пост министра здравоохранения Республики Алтай.

Место главы минздрава в республике стало вакантным 31 марта. Причиной этого стало уголовное дело о получении взяток в особо крупных размерах, которое возбудили против бывшего министра здравоохранения Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова. По версии следствия, чиновники брали деньги за помощь компаниям в аукционах на поставку медоборудования и подписание госконтрактов с подконтрольными поставщикам фирмами. Сейчас Коваленко и Туюнчеков находятся в СИЗО.

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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