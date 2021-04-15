Алтайских ритуальщиков наказали за рекламное желание господствовать на рынке

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Управление Федеральной антимонопольной службы России по Алтайскому краю установило, что компания «Услуга+», которая оказывает ритуальные сервис в Камне-на-Оби, нарушила конкурентное законодательство. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В антимонопольный орган обратились компания «Городская похоронная служба» и заявила, что их конкурент фирма «Услуга+» в сети распространяет недостоверную информацию о своих услугах. А именно то, что она является единственной компанией в Камень-на-Оби и Каменском районе, которая оказывает полный комплекс ритуальных услуг.

Проверка УФАС показала, что это не так.

«Размещенная информация о превосходстве ООО «Услуга+» является недостоверной и вводит в заблуждение граждан, а также содержит некорректное сравнение с услугами конкурентов, такие действия содержат признаки недобросовестной конкуренции», – сообщили в УФАС.

«Услуга+» получила предупреждение о прекращении подобного рекламирования и уже все исправила. А потому фирме не придется платить штраф.