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Самая низкая коронавирусная смертность за последние месяцы зафиксирована в Алтайском крае

Новости
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Вирус
ВирусФото: pixabay.com

Пять новых смертей больных с коронавирусом было зафиксировано в Алтайском крае. Это самый низкий показатель суточной смертности за последние несколько месяцев. Такие данные на 15 апреля приводит оперативный штаб.

Всего за последние сутки в регионе выявили 85 новых случаев заболевания. Также за день было зарегистрировано 60 выздоровевших.

Общее число заболевших в крае превысило 48 тысяч, из которых выздоровели более 43 тысячи. Всего погибли от заболевания в регионе 2,8 тысяч человек. Из них непосредственно от коронавируса 1 968.

В инфекционных госпиталях сейчас находятся 909 человек с подтвержденным диагнозом, а еще у 312 пациентов вирусная пневмония. Тяжело болезнь протекает у 204 человек, из них к аппаратам ИВЛ подключены 86.

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#коронавирус #Новости Барнаул #новости Алтайский край
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