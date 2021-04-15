Самая низкая коронавирусная смертность за последние месяцы зафиксирована в Алтайском крае

Вирус Фото: pixabay.com

Пять новых смертей больных с коронавирусом было зафиксировано в Алтайском крае. Это самый низкий показатель суточной смертности за последние несколько месяцев. Такие данные на 15 апреля приводит оперативный штаб.

Всего за последние сутки в регионе выявили 85 новых случаев заболевания. Также за день было зарегистрировано 60 выздоровевших.

Общее число заболевших в крае превысило 48 тысяч, из которых выздоровели более 43 тысячи. Всего погибли от заболевания в регионе 2,8 тысяч человек. Из них непосредственно от коронавируса 1 968.

В инфекционных госпиталях сейчас находятся 909 человек с подтвержденным диагнозом, а еще у 312 пациентов вирусная пневмония. Тяжело болезнь протекает у 204 человек, из них к аппаратам ИВЛ подключены 86.