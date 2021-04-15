Первые 472 жителя Алтайского края поставили долгожданную вакцину от «Вектора»

Прививка Фото: pixabay.com

За первые два дня вакцинации против коронавируса новосибирским препаратом «ЭпиВакКорона» в Алтайском крае привились уже 472 человека. Такие данные на 15 апреля сообщает оперативный штаб региона.

5670 комплектов новой вакцины привезли в край 13 апреля. Для многих появление альтернативного препарата от центра «Вектор» стало по-настоящему долгожданной новостью. Первые дозы вакцины поступили пока только в барнаульскую больницу № 3 и бийскую больницу № 4.

«ЭпиВакКорона», как и «ГамКовидВак» («Спутник V»), тоже предполагает два укола с промежутком в 14-21 день. В краевом минздраве обещают завезти ее со временем во все районы, если на эту вакцину будет спрос.

«Спутником V» полностью привилось уже более 78,6 тысяч жителей Алтайского края. Еще 60 тысяч жителей региона поставили пока только первый укол. Вакцинация препаратом от центра «Гамалея» началась в крае в декабре 2020 года.

Но создать в регионе иммунную прослойку (что поможет остановить распространение заболевания), нужно вакцинировать к концу года более 1,3 млн человек (60% населения).