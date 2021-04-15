Алтайский губернатор Томенко вошел в топ-5 глав регионов СФО по упоминанию в соцсетях

Сессия АКЗС, Виктор Томенко Фото: Олег Укладов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вошел в пятерку глав регионов Сибирского федерального округа по количеству упоминаний в соцсетях в марте 2021 года. Такой рейтинг традиционно составил Центр политического консалтинга.

В течение первого весеннего месяца имя Виктора Томенко появлялось в комментариях в социальных сетях 7276 раз. Для сравнения: месяцем ранее было на 3683 сообщения меньше. С этим показателем глава региона занял четвертое место по СФО и 46 место по стране (месяцем ранее было на 20 позиций меньше). Из общего числа упоминаний 6,61% были исключительно позитивными, а 7,79% – негативными. Кстати, за месяц доля негативных комментариев выросла.

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Первое место по Сибири (и 13-е по стране) занял красноярский губернатор Александр Усс. Впрочем, его 16,3 тысячи упоминаний связаны, скорее всего, со слухами о возможной отставке и в целом негативному фону вокруг него в регионе. Из общего объема сообщений 31% комментариев были со знаком минус. По этому показателю он лидерует не только по Сибири, но и по стране. При этом позитивных сообщений было 6,59%, что даже больше, чем у некоторых других сибирских губернаторов.

На втором месте общего рейтинга по СФО и на 25 месте по стране губернатор Иркутской области Игорь Кобзев (10,4 тысячи сообщений, из них 7,90% негативные и 8,67% негативные).

На третьем месте глава Кузбасса Сергей Цивилев (27 место по стране, 10,2 тысячи упоминаний, 10,69% позитивных и 5,86% негативных).

Почти сразу после Томенко, который напомним на четвертом месте, идут губернатор Новосибирской области Андрей Травников (47 место по стране, 7,2 тысячи упоминаний, из них 10,89% позитивные и 7,69% негативные) и теперь уже бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол (48 место, 7 тысяч упоминаний, 6,52% со знаком плюс и 9,26% со знаком минус).

Глава Хакасии Валентин Коновалов на седьмом месте по Сибири и 52-м по стране. Про него в марте написали 6 тысяч раз, причем с хорошим контекстом только 5,33%, а вот доля негатива очень высока – 26,83%.

Замыкают десять глав макрорегиона губернатор Томской области Сергей Жвачкин (68 место, 4,2 тысячи упоминаний, из них 13,41% позитивные, кстати, это лучший результат среди глав регионов СФО, и 12,82% – негативные), губернатор Омской области Александр Бурков (69 место, 4,2 тысячи упоминаний, 9,85% и 11,04%, соответственно) и глава Республики Алтай Олег Хорохордин (82 место по стране, 2,5 тысячи сообщений, 6,86% хороших и 13,02% плохих).