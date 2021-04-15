Недовольные строчат, а довольные молчат. Алтайские депутаты рассказали молодежи, что думают о Навальном

Денис Голобородько и Александр Молотов Фото: Антон Дегтярев

Депутаты Алтайского Заксобрания Денис Голобородько («Единая Россия»), Александр Молотов («Справедливая Россия») и Ирина Шудра (ЛДПР) встретились с молодежью 15 апреля в рамках проекта «Лица Алтая» и рассказали (а точнее ответили на вопросы студентов) о своем отношении к политику и оппозиционеру Алексею Навальному, который сейчас находится в тюрьме.

Представитель партии власти Денис Голобородько не видит смысла противостоять «рабочим институтам», лучше менять их изнутри. С мнением студентов об успешности Навального он не согласен.

«Успех его в чем? Какие вопросы смогли решить с помощью протеста? Вы думаете, я всегда согласен с определенными решениями? Естественно, нет. Представители любой политической партии не всегда согласны с какой-то линией. Другое дело, что развиваясь эволюционно, мы большего сможем добиться. Если самоцель – хайпануть, можно сейчас ролик снять», – заявил Голобородько.

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В этом вопросе с ним солидарен и эсер Александр Молотов. Он напомнил, что Навальный начинал карьеру как официальный политик, когда состоял в партии «Яблоко». Однако там у оппозиционера не срослось, и он ушел в сеть. Впрочем, и там его успех там был делом случая, уверен депутат.

«То, что сделал Навальный (дай Бог ему, конечно, здоровья) – это зашло. А у тысяч других подобных их вещи не зашли. Почему? Навальный никакой позитивной повестки не генерировал. Он говорил, что все плохо, чиновники воры, а если их убрать, то появится новая, счастливая Россия. А с чего она появится, скажите? На место этим людям придут такие же, кто сейчас окружает Навального», – уверен Молотов.

Депутат дает молодежи наставление: демократия – это не столько люди, сколько ценности, правила и процедуры. Только если общество разделяет эти цели, оно движется в правильном направлении. По мнению Молотова, из-за того, что все молодые люди живут в информационной среде, у них складывается ощущение, что большинство населения поддерживает оппозиционера и появляется чувство глобальной несправедливости. Однако существует много тех, кто думает совсем иначе, говорит Молотов.

«В интернете комментарии строчат недовольные, а довольные живут, молчат», – заявил депутат.

Усомнились народные избранники и в эффективности митингов навальнистов, которые прошли зимой (в том числе и в Барнауле) и до сих пор волнуют юные умы.

«Ну, вышла большая масса молодежи, прошлись по Ленинскому, а что это решило? Какой-то глобальный вопрос?» – возмутилась либерал-демократ Ирина Шудра.

Однако Александр Молотов считает, что государство должно слышать мнение населения. Ведь они вышли не против кого-то конкретного, а против несправедливости. По-другому, уверен депутат, люди донести свое мнение до власти уже не могут, потому что политика сейчас – вещь в себе, она закрыта для посторонних глаз.

«В нашей конфигурации подобные мероприятия остаются последним или единственным способом и шансом высказать свое мнение. Чтобы крышка кастрюли рано или поздно не рванула, нам нужно вернуть публичность в политику», – призывает Александр Молотов.

Напомним, шествия и митинги в поддержку оппозиционера прошли по стране 23 и 31 января. В Барнауле первая акция собрала, по официальным оценкам, около двух тысяч человек. Вторая – около 150.

Сейчас сторонники политика Алексея Навального планируют организовать новую акцию протеста в 500 тысяч участников по всей стране, когда соберут столько же подписей в интернете (набрали уже 430 тысяч подписей).