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Бунт барнаульцев остановил стройку высотки во дворе дома на Гущина

Новости
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Стройка
СтройкаФото: pexels.com

Строительные работы на участке между домами 150/3 и 150/4 на улице Гущина, где планировалось возведение высотного жилого дома, временно приостановлены после встречи жителей домов с представителями застройщика. Об этом сообщает пресс-служба барнаульской администрации.

Жителей домов на улице Гущина беспокоит целый ряд связанных с будущей стройкой проблем. Например, то, что новый дом закроет от них солнечный свет, потому что будет располагаться слишком близко. Но, как сообщает «Недвижимость Алтая», самым наболевшим вопросом для них является нехватка парковочных мест. Ведь именно на участке предполагаемого строительства многие жители окрестных домов ставят машины.

В ходе встречи руководитель компании-застройщика «Регионстрой» Сергей Калмыков предложил жителям домов, между которыми должна располагаться будущая постройка, некий компромиссный вариант.

«Мы предлагаем построить дополнительную автомобильную уличную парковку в непосредственной близости от домов, расположенных по ул.Гущина,150/3 и 150/4. Желающие смогут приобрести места на подземной парковке нового дома», – назвал он возможный выход из ситуации.

Жильцов, впрочем, такое предложение не устроило. Глава администрации Ленинского района Александр Михалдыкин предложил им обратиться в суд и обжаловать результаты экспертизы проекта. И даже заверил, что власти окажут юридическую помощь.

А пока же строительство на участке между домами будут временно приостановлено.

Добавим, что плотная застройка и нехватка парковочных мест в Барнауле – серьезная проблема. Часто именно по этой причине градостроительный совет не допускает до реализации проекты новых домов.

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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