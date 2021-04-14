Не учи ученого. В Горно-Алтайском университете ответили на претензии депутата Деминой к и.о. ректора

Учеба Фото: pexels.com

В пресс-службе Горно-Алтайского государственного университета ответили на недавнее видеообращение депутата Эл-Курултая Республики Алтай Марии Деминой. Ее претензии к кандидатуре и.о. ректора Виталия Недельского в вузе назвали «личными пожеланиями». Ответ опубликован в сообществе вуза «ВКонтакте».

«Вынуждены проинформировать общественность Республики Алтай, что высказывания депутата Деминой неточны. Она неправильно называет имя и.о. ректора ГАГУ, путает по смыслу порядок избрания ректора и назначения федеральным Министерством науки и высшего образования России и.о. ректора нашего университета. Так, например, для исполнения обязанностей ректора ГАГУ к.п.н. Виталию Недельскому не обязательно иметь звание доцента», – оценили нападки Деминой в пресс-службе вуза.

Также в тексте ответа сказано, что исполнять обязанности ректора Недельский будет до выборов главы вуза.

Напомним, что обращение Деминой к Владимиру Путину, в котором она просит проверить ректора ГАГУ на соответствие должности, было опубликовано 12 апреля 2021 года на YouTube. В ролике она указывает на то, что Виталий Недельский не имеет звания доцента, а значит, по словам депутата, не может претендовать на должность руководителя вуза. Кроме того, Демина упоминает, что ректор в ГАГУ является выборной должностью, а потенциальные кандидаты должны пройти аттестацию в Минобрнауки России. Однако по неизвестной причины аттестации потенциальных кандидатов не было, а и.о. руководителя вуза назначили Недельского.

Кстати, по непроверенным данным, в адрес самой Деминой сотрудники следственного комитета республики сейчас могут вести проверку. Судья Майминского районного суда Светлана Бируля якобы обратилась в органы с заявлением о клевете. В одном из своих интервью Демина упомянула, что Бируля могла получить взятку за решение земельного спора в пользу «правильного» участника. В пресс-службе СК корреспонденту «Политсибру» эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.