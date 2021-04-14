Глава алтайского минздрава опроверг слухи о закрытии районных больниц

Больница Фото: Олег Укладов

Программа модернизации первичного звена здравоохранения в Алтайском крае не предполагает закрытия ни одной больницы или поликлиники. Об этом министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов сообщил депутатам краевого Заксобрания. Встреча по инициативе комитета АКЗС по здравоохранению и науке и фракции «Единая Россия».

«Во всех наших программах никаких присоединений и ликвидаций не предполагается», – заявил министр.

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Необходимость такой встречи вызвана участившимися обращениями от избирателей, которые получают депутаты.

«Звонки поступают из Шелаболихинского, Табунского, Тюменцевского, Немецкого и других районов края. Нам необходимо понимать, что происходит в отрасли и включает ли стратегия развития системы здравоохранения в Алтайском крае упразднение каких-либо ЦРБ», – сказала глава комитета по здравоохранению, известный алтайский врач-онколог Александр Лазарев.

Дмитрий Попов заверил, что власти не сокращают инфраструктуру, а наоборот расширяют ее за счет строительства ФАПов, покупки мобильных комплексов. По всему краю идет ремонт медучреждений. В последние пару лет власти занимались обновлением детских поликлиник, а в следующем году ремонт пройдет в 24 взрослых.

Единственное изменение, которое могло вызвать такие слухи, – это перевод финансово-хозяйственных служб в некоторых больницах на аутсорсинг. Так, например, было в ЦРБ Славгородского, Каменского и Алейского округов. 11 больниц в указанных территориях перешли на автоматизированную систему кадрового, финансового и бухгалтерского учета. Иными словам, там теперь нет своей отдельной бухгалтерии, финансового и кадрового отдела. Всю работу выполняют специалисты межрайонных центров.

Подобная оптимизация пройдет и в остальных больницах края.

По словам Дмитрия Попова, это позволит «повысить эффективность расходования бюджетных средств, прозрачность бухгалтерских операций и обеспечит доступ к оперативной информации о финансово-хозяйственной деятельности медицинских учреждений».

Внешнее управление приходится вводить в некоторых учреждениях и на уровне руководящего звена. Если в какой-то больнице пустует место главного врача, работу временно выполняет главврач одного из ближайших районов. Чтобы решить эту проблему в крае запустили программы подготовки и переподготовки кадров.