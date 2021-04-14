Школа тут не причем? Стала известна возможная причина смерти 12-летней девочки из Рубцовска

Детская рука Фото: pixabay.com

Юная жительница Рубцовска, которая скончалась 8 апреля якобы после происшествия в школе, могла умереть, захлебнувшись рвотными массами. Об этом сообщают источники «Политсибру».

При этом результаты экспертизы, которая покажет причины смерти, пока не готовы.

Напомним, девочку и еще двоих учащихся местного лицея «Эрудит» вызвали к завучу, который на тот момент являлся также и.о. директора. Поводом стало видео, где один из учащихся вытирает с брюк следы корректора. Его снимала погибшая школьница. Но в TikTok ролик выложил третий ученик. Родителей всех троих вызвали на беседу, где школьникам разъясняли, что снимать других детей без их разрешения, а также выкладывать видео в интернет нельзя. После чего девочка якобы вышла из кабинета в слезах.

Позднее школьница написала подруге в WhatSapp и пожаловалась на то, что у нее «расплывается и болит в глазах», а затем потеряла сознание и умерла. Есть предположение, что из-за происшествия в школе она могла решиться на суицид.

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева направила по факту произошедшего запрос в краевую прокуратуру. Казанцева посчитала действия руководителя «Эрудита» неправильными –заставлять учащихся их удалять или как-то иначе вмешиваться в ситуацию завуч был не должен.

Но, по данным инсайдеров «Политсибру», ее смерть никак не связана с вызовом в кабинет директора.