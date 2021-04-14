Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично проверит расследование уголовного дела об изнасиловании 18-летней девушки в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Глава ведомства поручил следователям (регионального СК – прим.ред.) всесторонне изучить все обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного дела поставлен председателем СК России на контроль в центральном аппарате ведомства», – уточнили в следкоме.
Речь про уголовное дело против 37-летнего и 26-летнего мужчин и 19-летней девушки. Расследование идет по п. «а» ч. 2 ст. 131 и п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера группой лиц по предварительному сговору).
Официальная версия такая: 8 апреля 2021 года обвиняемая и ее подельники пригласили пострадавшую в арендованная квартиру якобы для разговора. Но «разговор» закончился длительным групповым избиением и изнасилованием. Девушка смогла выбраться через окно на улицу, где ее увидели правоохранители. Правда, чтобы спастись, ей пришлось прыгать с третьего этажа. Сейчас она в больнице, а ее обидчиков задержали и заключили под стражу.
А вот теперь версия неофициальная. По данным «Комсомольской правды», обе девушки занимались проституцией. Обвиняемая была «сутенершей». Пострадавшая якобы отдавала не все заработанные деньги, а потом и вовсе сообщила, что уходит. За что и была наказана.
Даже если пострадавшая и занималась секс-работой, что это меняет? её можно было насиловать? Не знаю, что автор хотел сказать последним абзацем, но сказал именно это.