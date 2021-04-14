Главный следователь РФ Бастрыкин взял на контроль историю с групповым изнасилованием молодой жительницы Барнаула

Насилие Фото: pixabay

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично проверит расследование уголовного дела об изнасиловании 18-летней девушки в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Глава ведомства поручил следователям (регионального СК – прим.ред.) всесторонне изучить все обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного дела поставлен председателем СК России на контроль в центральном аппарате ведомства», – уточнили в следкоме.

Девушку и двух мужчин обвиняют в изнасиловании 18-летней жительницы Барнаула Новости 13.04.2021 9:47

Речь про уголовное дело против 37-летнего и 26-летнего мужчин и 19-летней девушки. Расследование идет по п. «а» ч. 2 ст. 131 и п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера группой лиц по предварительному сговору).

Официальная версия такая: 8 апреля 2021 года обвиняемая и ее подельники пригласили пострадавшую в арендованная квартиру якобы для разговора. Но «разговор» закончился длительным групповым избиением и изнасилованием. Девушка смогла выбраться через окно на улицу, где ее увидели правоохранители. Правда, чтобы спастись, ей пришлось прыгать с третьего этажа. Сейчас она в больнице, а ее обидчиков задержали и заключили под стражу.

А вот теперь версия неофициальная. По данным «Комсомольской правды», обе девушки занимались проституцией. Обвиняемая была «сутенершей». Пострадавшая якобы отдавала не все заработанные деньги, а потом и вовсе сообщила, что уходит. За что и была наказана.