35 тысяч желающих. Вступили в силу новые правила выплат на детей от трех до семи лет

Наталья Оськина Фото: aksp.ru

В России изменились условия для получения малообеспеченными семьями ежемесячных выплат на детей трех-семи лет. Самым важным новшеством стали критерии получения и размеры финансовой поддержки, об этом на пресс-конференции рассказала министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина.

Как в Алтайском крае собрались бороться с бедностью Новости 17.08.2020 16:40

Теперь пособие будет делиться на три «ступени», в зависимости от среднедушевого дохода семьи. Обычный размер выплаты в крае составит 5 305 рублей (50% от прожиточного минимума), увеличенный – 7 958 рублей (75%), а максимальный достигнет 10 611 рублей (100%).

Если с учетом выплаты в минимальном размере семья не дотягивает до прожиточного минимума, выплата назначается в большем размере.

Кстати, всего в регионе, по данным министра, более 77 тысяч семей, у которых даже с этой доплатой (а до изменений все семьи получали по 5,1 тысяч рублей), средний доход меньше прожиточного минимума. Новые размеры пособия должны стать для них существенным подспорьем. А в целом в Алтайском крае на 12 апреля ежемесячную выплату получают 89,5 тысяч семей на 111,6 тысяч детей.

Еще одно изменение – принцип расчета среднедушевых доходов при обращении за этим видом соцподдержки. Так, будут учитываться и взрослые дети, очно обучающиеся в вузах и не состоящие в браке, а также дети, находящиеся под опекой.

«Ранее все дети старше 18 лет из состава семьи исключались, хотя мы понимаем, что родители также их содержат, тратят деньги на их обучение, питание и все прочие нужды», – пояснила необходимость изменений Оськина.

Также теперь не попадают в доход (на основании которого семья получает право на помощь):

выплаты по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы,

выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения трехлетнего возраста (если она была назначена в прошлые годы),

ежемесячные выплаты в связи с рождением первого или второго ребенка,

собственно сами выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет,

матпомощь, полученная на основе социального контракта и в связи со стихийным бедствием.

Но в тоже время, теперь будет учитываться имущественная обеспеченность семьи.

А еще в сфере выплат вводится понятие нулевого дохода. Родители, у которых в течение года не было заработка, смогут получать деньги от государства только при наличии объективных причин. Это, например, уход за ребенком младше трех лет.

По данным министерства соцзащиты на 14 апреля 2021 года в Алтайском крае было подано 35,3 тысячи заявлений.