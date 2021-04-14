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Следком начал проверку обрушения трубы на барнаульской ТЭЦ-2

Новости
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Разрушенная труба на барнаульской ТЭЦ-2
Разрушенная труба на барнаульской ТЭЦ-2Фото: Виталий Барабаш/«Политсибру»

Алтайский следственный комитет подключился к расследованию причин ЧП на ТЭЦ-2 в Барнауле, где вечером 11 апреля рухнула верхняя часть дымовой трубы. По постановлению прокурора СК проведет процессуальную проверку.

Так, в ведомстве уже выяснили, что в последний раз железобетонную дымовую трубу № 2 и газоходы Барнаульской ТЭЦ-2 проверяли в прошлом году. 

«Руководству предприятия было указано на ограниченную работоспособность трубы и на возможность ее дальнейшей эксплуатации только после проведения ремонта. Несмотря на предписания, должностные лица АО «Барнаульская генерация» мер к восстановлению объекта не предприняли», – сообщили в пресс-службе следкома. 

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Следователи оценят действия должностных лиц на «предмет нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». Подобную проверку проводит и прокуратура. 

Напомним, часть трубы обрушилась на устройство топливоподачи. Из-за этого произошло снижение уровня отопления в часть домов и объектов по контуру ТЭЦ-2. Некоторые из них перевели на ТЭЦ-3 и на районную котельную. 

Как ранее сообщали в Сибирской генерирующей компании (в структуру которых входит АО «Барнаульская генерация»), в заключении, полученном в 2020 году, сказано, что труба могла бы работать еще 17 лет. Она была построена еще в 1959 году, капитальный ремонт проходил в 2008 году, более мелкий – в 2017-м. После ЧП в СГК решили вывести трубу из эксплуатации. 

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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