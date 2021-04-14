Следком начал проверку обрушения трубы на барнаульской ТЭЦ-2

Разрушенная труба на барнаульской ТЭЦ-2 Фото: Виталий Барабаш/«Политсибру»

Алтайский следственный комитет подключился к расследованию причин ЧП на ТЭЦ-2 в Барнауле, где вечером 11 апреля рухнула верхняя часть дымовой трубы. По постановлению прокурора СК проведет процессуальную проверку.

Так, в ведомстве уже выяснили, что в последний раз железобетонную дымовую трубу № 2 и газоходы Барнаульской ТЭЦ-2 проверяли в прошлом году.

«Руководству предприятия было указано на ограниченную работоспособность трубы и на возможность ее дальнейшей эксплуатации только после проведения ремонта. Несмотря на предписания, должностные лица АО «Барнаульская генерация» мер к восстановлению объекта не предприняли», – сообщили в пресс-службе следкома.

Алтайская прокуратура проведет проверку аварии на ТЭЦ-2 Новости 12.04.2021 13:27

Следователи оценят действия должностных лиц на «предмет нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». Подобную проверку проводит и прокуратура.

Напомним, часть трубы обрушилась на устройство топливоподачи. Из-за этого произошло снижение уровня отопления в часть домов и объектов по контуру ТЭЦ-2. Некоторые из них перевели на ТЭЦ-3 и на районную котельную.

Как ранее сообщали в Сибирской генерирующей компании (в структуру которых входит АО «Барнаульская генерация»), в заключении, полученном в 2020 году, сказано, что труба могла бы работать еще 17 лет. Она была построена еще в 1959 году, капитальный ремонт проходил в 2008 году, более мелкий – в 2017-м. После ЧП в СГК решили вывести трубу из эксплуатации.