Детский омбудсмен обратилась в прокуратуру по делу о смерти 12-летней рубцовчанки

Ольга Казанцева Фото: Instagram-аккаунт Ольги Казанцевой

Исполняющего обязанности директора рубцовского лицея «Эрудит» после истории с гибелью 12-летней школьницы проверит прокуратура. Запрос в надзорное ведомство направила уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Казанцева считает, что действия детей, которые сняли одного из учеников на видео, попадают под статью 152.1 Гражданского кодекса РФ (охрана изображения гражданина – прим.ред.). Завуч не должна была отчитывать их за это.

«Удаление такого видеоизображения гражданина, а также пресечение или запрещение дальнейшего его распространения осуществляется в гражданско-правовом порядке не связано с реализацией права на образование и не регулируется статьей ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», – отметила омбудсмен.

Напомним, что 8 апреля трех детей вызвали к завучу, которая на тот момент исполняла обязанности директора. Поводом для беседы послужило то, что девочка сняла на телефон, как один из детей вытирает корректор с брюк. Третий ребенок выложил ролик в TikTok.

В связи с этим в школу вызвали родителей, в том числе и маму девочки. В их присутствии детям объяснили, что нельзя снимать других детей без их согласия и выкладывать это в интернет, а затем отпустили домой. После профилактической беседы ребенок якобы вышел из кабинета директора в слезах. Однако мама успокоила девочку, купив ей весеннюю куртку и игрушку.

Спустя несколько часов школьница написала подруге в WhatsApp, что у нее «расплывается и болит в глазах», затем девочка потеряла сознание у себя на кухне и умерла. Сначала СМИ сообщали, что причиной смерти может быть суицид, однако сейчас средства массовой информации эту версия отвергают.