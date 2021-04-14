Следственный комитет проверит сиротское жилье в алтайском селе

Ключ от квартиры Фото: pixabay.com

Сотрудники следственного комитета Республики Алтай начали проверку из-за возможного предоставления сироте из села Онгудай некачественного жилья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для проверки стала публикация в соцсетях. Какая именно, не указывают. Но, вероятно, речь идет о посте, размещенном в сообществе «Подслушано Онгудай» 13 апреля в 4:44. Один из пользователей рассказывает, что его знакомой предоставили жилье со множеством нарушений, в первую очередь, с огромным количеством плесени в доме. Кроме того, в публикации присутствуют и видеоролики, где, видимо, та самая знакомая описывает, что именно не так с постройкой.

В Алтайском крае проблема жилья для детей сирот стоит не менее остро. Так, омбудсмен Борис Ларин в своем докладе перед депутатами Алтайского краевого Заксобрания рассказал, что эта проблем является одной из самых частых тем, с которыми к нему обращаются жители края. Министр строительства региона Иван Гилев даже получил предостережение заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина из-за отстающих темпов выдачи жилья. Проблема привлекла внимание и руководителя российского Следственного комитета Александра Бастрыкина.