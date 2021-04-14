Алтайский сенатор рассказал, как новый закон сделает доступнее премиальную продукцию АПК

Сергей Белоусов Фото: предоставлено Сергеем Белоусовым

Закон о «зеленой» продукции, который сейчас обсуждают в России, вводит новые требования для производителей сельскохозяйственных товаров. Это позволит потребителю выбирать продукты без ГМО и прочих «улучшителей». Об этом рассказал сенатор от Алтайского края, зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов.

Новый закон, разработанный по поручению президента, сенатор и его коллеги обсудили на заседании профильного комитета.

Главное новшество – введение требований к производству, хранению, транспортировке и реализации улучшенной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Например, нельзя будет использовать ГМО, ионизирующее излучение, минеральные удобрения с содержанием тяжелых металлов и пестициды в большом объеме.

«Такие меры повысят доступность для населения продукции сельского хозяйства, обладающей улучшенными характеристиками, увеличат конкурентные преимущества российской продукции за рубежом, а также сформирует на внешнем рынке положительный имидж страны как поставщика сельскохозяйственной продукции и продовольствия с особыми характеристиками», – пояснил Сергей Белоусов.

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Сенатор также предложил при доработке законопроекта учесть предложения производителей кормов и удобрений. А именно уточнить особенности производства и расфасовки кормов, кормовых добавок, пестицидов и агрохимикатов, в том числе удобрений для улучшенной продукции.

«Речь идет об использовании для этих целей оборудования, которое применяется и для производства иной однородной продукции. Мы считаем важно пойти навстречу производителям, которые используют в производстве различные источники сырья и планируют выпускать как «обычную» так и улучшенную продукцию. В противном случае им придется изыскивать колоссальные инвестиции для обособления производств. Тут главное, чтобы продукция между собой не смешивалась и отвечала всем стандартам качества, требование к пространственному обособлению в данном случае является избыточным», – резюмировал парламентарий.

Кстати, это предложение уже поддержали в минсельхозе России. Соответствующие поправки подготовлены и уже направлены в Государственную Думу.