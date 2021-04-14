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Заболеваемость COVID-19 в Алтайском крае снова не спешит снижаться

Новости
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ТестФото: pexels.com

Еще 87 новых случаев заболевания корона вирусом зафиксировали в Алтайском крае. Это самый большой показатель с 8 апреля. Большая часть заболевших – в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Кроме того, вирус унес жизни еще 12 человек. А 102 человека смогли перебороть болезнь.

Всего в крае за год заболели коронавирусом 48,3 тысячи человек, из которых выздоровели более 43 тысяч. Умерли 2849 человек с подтвержденным диагнозом.

Лечение от коронавируса в инфекционных госпиталях сейчас проходят 879 человек. Еще 329 пациентов находятся там с вирусной пневмонией. Тяжело болезнь протекает у 201 человека, 87 больных подключены к аппаратам ИВЛ.

Вакцинация от нового вируса в Алтайском крае также продолжается. Полностью привиты уже более 77 тысяч человек. А более 56 тысяч жителей края получили первый компонент прививки.

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#коронавирус #Новости Барнаул #новости Алтайский край
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