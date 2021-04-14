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Парламент Алтайского края

Банда кемеровчанина пойдет под суд за хищение денег у 185 жителей Алтайского и Красноярского краев

Новости
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Суд
СудФото: Pexels

Жителя Кемеровской области и 10 участников его преступного сообщества будут судить за финансовый обман 185 человек. Подробности уголовного дела рассказали в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

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Следствие выяснило, что они работали в Алтайском и Красноярском краях в 2018-2019 годах. Семь участников сообщества вместе с кузбассовцем под видом законной предпринимательской деятельности оказывали помощь в получении кредита и принимали сбережения людей для инвестирования. Так они похитили деньги у 133 потерпевших на сумму 2,2 млн рублей.

Также до создания преступного сообщества в 2016-2018 годах трое других фигурантов дела вместе с кузбассовцем по этой же схеме обманули 52 человека на сумму более 500 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассматривать Индустриальный районный суд Барнаула.

Как ранее сообщил «Политсибру», за 10 месяцев 2020 года в Алтайском крае было зарегистрировано почти 8,5 тысяч киберпреступлений (это 65 % больше, чем годом ранее). А в Барнауле за весь прошлый год зарегистрировано более 1,5 тысяч фактов таких мошенничеств.

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