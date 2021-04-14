Бийский депутат ушел от единороссов и пойдет на выборы в АКЗС от «Справедливой России»

Руслан Курасов Фото: Антон Дегтярев

Бывший единоросс и депутат Думы Бийска Руслан Курасов покинул ряды партии власти и примкнул к справедливороссам. В эсеры он пока не записался, однако стал членом их фракции в Думе Бийска и теперь пойдет от партии на выборы в краевой парламент. Об этом Курасов рассказал «Политсибру» на пресс-конференции фракции «Справедливая Россия» в Бийске.

Из «Единой России» Руслана Курасова исключили еще в 2019 году. Но с партией депутат окончательно не порвал и вошел во фракцию ЕР в Думе Бийска. Однако после партийных разногласий 9 апреля 2021 года Курасов все же оставил ЕР и примкнул к эсерам.

«Давно созрел запрос на справедливость. Поэтому я решил войти во фракцию СР и буду раздумывать о вхождении в партию», – отметил Курасов.

При этом он рассматривал и другие партии, но посчитал эсеров самым оптимальным решением, так как эта политическая сила находится на центристских позициях и имеет левую повестку.

Депутаты партии «Справедливая Россия» в Бийске Фото: Антон Дегтярев

Кстати, новичка в партии приняли хорошо. Руководитель фракции СР в Думе Бийска Диана Чуй заявила, что ее коллеги единогласно поддержали решение Курасова примкнуть к СР.

«Мы продолжим борьбу за справедливость в более укрепленном составе», – заявила Чуй.

Депутат-справедливоросс Артем Турков тоже называет Курасова важным пополнением в стане эсеров.

«Я рад, что в нашем полку прибывает. Руслан Валентинович – порядочный человек, он укрепит наши позиции на выборах. Людям мы будем помогать не только словом, но и делом», – рассказал Турков.

Кстати, про дело. Курасов заявляет, что продолжить биться за увеличение количества детских площадок и спортивных объектов в Бийске и всячески повышать уровень жизни горожан. Он уверен, что депутаты реально могут улучшать ситуацию в своем муниципалитете. Главное – продвигать справедливые инициативы, которые нужны людям, а не власти.

Что же касается выборов, то партия намерена отправить под своими флагами по трем бийским округам в АКЗС уже упомянутых Диану Чуй, Артема Туркова и Руслана Курасова.

Депутаты Фото: Антон Дегтярев

Депутат хочет привлечь на выборы как можно больше избирателей. Новый сторонник партии признает: не более трети жителей Бийска интересуются политикой. Но это плохо – только участие жителей в процессе поможет лучше контролировать чиновников и разные госпрограммы.

«Люди думают, что все уже решено за них. Но я хочу уверить жителей города, что они – основная сила», – говорит Руслан Курасов.

Вчерашний сторонник ЕР известен избирателям своей оппозиционностью. Многие называют его «бунтовщиком от власти». Но Курасов убежден: конструктивная критика необходима. Отчасти поэтому он и примкнул к эсерам.

Кстати, Курасов был среди тех пяти депутатов, кто не принял отчет мэра Бийска Александра Студеникина на сессии 30 марта. Именно после этого эпичного заседания градоначальник написал заявление на увольнение. Впрочем, через пару дней он передумал и отозвал его.

Руслан Курасов Фото: Антон Дегтярев

Сейчас многие депутаты все еще выступают за отставку Студеникина. Наиболее радикальную позицию по этому вопросу занимает КПРФ. Курасов же считает, что властям нужно взять паузу и во всем разобраться.

Кстати, такой же позиции придерживаются и остальные депутаты-эсеры. Да, менять власть в городе нужно, но взвешенно и обдуманно.