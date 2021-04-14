Новые люди – новые идеи. В Барнауле выбрали финалистов конкурса «Марафон идей»

Победитель конкурса «Марафон идей» Алика Зайцева Фото: Пресс-служба партии

113 жителей Алтайского края и Республики Алтай стали участниками конкурса «Марафон идей», который в двух Алтаях провела партия «Новые люди». Трое из них получили по 100 тысяч рублей на реализацию своих социальных проектов. Но партия обещает помочь, как минимум с организацией, всем кто вошел в финал. Итоги конкурса подвели вечером во вторник, 13 апреля.

В финал вошли 10 проектов. Барнаулец Никита Ковалев предложил увеличить время проезда общественного транспорта в краевой столице до двух часов ночи, а Анастасия Назаренко – создать бумажную брошюру с данными о времени движения общественного транспорта.

Виталий Крупнов из Республики Алтай хочет создать школу спортивного волонтерства, Роман Долматов из Барнаула – делать социальную рекламу с призывами не пользоваться телефоном за рулем авто. Анастасия Чутчева попросила средств на вовлечение барнаульцев в политику. Для этого она намерена снимать социальные ролики о важность голосования на выборах.

Финалисты конкурса «Марафон идей» Фото: Пресс-служба партии

Победу на конкурсе одержали экологический, спортивный и социальный проекты. Екатерина Тертишникова получит деньги на создание в Барнауле центра сбора твердых коммунальных отходов, которые можно переработать. Кстати, она является активистом известного общественного движения «Мусора больше нет», которое регулярно проводит акции по приему от жителей пластика, стекла, бумаги, бытовой техники. Но делать это приходится буквально с колес – постоянного места сбора у них нет.

«В год россиянин оставляет после себя 500 килограммов мусора, который будет разлагаться 400 лет. Но 80% из этого может быть переработано», – напомнила собравшимся Тертишникова.

Финалист №2 – руководитель федерации киберспорта из Горно-Алтайска Ольга Филимонова. Она разработала проект небольшого уличного спортивного комплекса, который будет рядом со зданием федерации. «Погонял» в компьютерные игры – тут же вышел, отжался, подтянулся в оффлайне. Кстати, деньги им нужны только на материал, все работы сделают сами киберспортсмены.

И третий приз забрала создатель и руководитель и детского центра индивидуального развития «Рождество» Алика Зайцева. Она и ее коллеги занимаются социальной адаптацией детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе аутистами. И деньги ей нужны на два важных направления: для повышения квалификации, которая позволила бы ей обучать своих сотрудников, и для оборудования санузла в центре. Благодаря гранту «Рождество» сможет существенно увеличить число своих подопечных, отметила финалистка.

Победители конкурса «Марафон идей» Ольга Филимонова, Алика Зайцева, Екатерина Тертишникова Фото: Пресс-служба партии

Судили участников не только представители партии в лице координатора в Сибирском федеральном округе Алексея Рвачева, но и сторонние эксперты. Это депутат краевого парламента, глава регионального фонда имущества Владислав Вакаев, исполнительный директор Олимпийского совета Алтайского края Алексей Дворников, руководитель Центра политического консалтинга Екатерина Сергеева, член Общественной палаты региона Геннадий Шейда.

По словам Алексея Рвачева, суть «Марафона идей» – собрать инициативы неравнодушных жителей, которые не только видят проблемы, но и готовы их решать. И жюри выбрало самые продуманные и реалистичные проекты.

«Мы не просто распределили призовой фонд в 300 тысяч. Мы будем помогать победителям реализовывать проекты: где-то словом, где-то делом. Часто вопрос не только в финансировании. Нужны «руки» для реализации, медиапродвижение – это партия берет на себя. Главная задача – не просто раздать деньги, но реализовать действительные нужные проекты», – подчеркнул Рвачев.

А представитель партии Ксения Киреева добавила, что марафон и другие проекты партии призваны решить и более глобальную цель – предоставить молодым и инициативным возможность развиваться самому и развивать свой город, не покидать его.

Жюри, участники и зрители «Марафона идей» Фото: Пресс-служба партии

Напомним, партия «Новые люди» проводит «Марафон идей» по всей стране. Всего на конкурс поступило 15 тысяч заявок из 65 регионов (их принимали с 12 февраля по 12 марта). Свою инициативу может предложить любой желающий. Главное условие – она должна способствовать улучшению жизни в городе, регионе или всей стране. Это, например, умные решения в сфере ЖКХ, образования и медицины, экологии и городского развития. Есть идеи, как повышать финансовую грамотность россиян, продвигать в массы здоровый образ жизни, создавать коворкинги для молодых предпринимателей и бесплатные курсы стрит-арта.

И хотя большинство участников в возрасте 18-35 лет, конкурс не только для молодых. Самый старший участник– 75-летняя пенсионерка из Оренбурга.

Кстати, Алтайский край и Республика Алтай, по словам Рвачева, выгодно отличаются от других регионов страны.

«Часто молодые люди приходят с фантазиями, без понимания как они будут это реализовывать. Но в финале мы увидели готовые проработанные проекты. Бери и делай», – подчеркнул представитель партии «Новые люди».