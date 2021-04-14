«Проблему не решит». Сотни барнаульцев выступили против повышения цен на проезд

Общественный транспорт Фото: Олег Укладов

Более 700 жителей Барнаула оставили подписи под обращением к мэру города Вячеславу Франку с просьбой не увеличивать тарифы на общественный транспорт до конца 2021 года, сообщили в организации «Гражданский патруль». Общественники считают, что качество предоставляемых услуг не соответствует цене, транспорт не становится ни лучше, ни новее, а потому поднимать плату не стоит.

«Мэр Барнаула Вячеслав Франк открыто заявил, что повышение цен на проезд не приведет к росту качества оказываемых услуг. Тогда зачем это нужно?! Жители будут вынуждены платить больше, а качество оказания услуг не улучшиться. Будем ездить на тех же изношенных автобусах, троллейбусах и трамваях», – говорит представитель «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг.

Он также добавил, что общественный транспорт – социально-значимый вид деятельности, и на нем много не заработаешь. И по его мнению, руководство города должно решать вопрос обновления автопарка за счет федерального бюджета.

«Если дальше не заниматься проблемой комплексно, то город столкнется с транспортным кризисом, и повышение цены на проезд эту проблему не решит», – заявляет Берг.

Общественники также сообщили, что продолжат собирать подписи до конца апреля. Они уже отправили обращение в администрацию города и ждут ответа.

Напомним, в 2020 году перевозчики Барнаула неоднократно просили администрацию поднять тарифы. В ноябре на заседании Координационного совета по ценообразованию города было одобрено повышение стоимости проезда с 23 до 26 рублей в автобусах и электротранспорте и c 25 до 28 рублей в маршрутках. Но решение по этому вопросу так и не приняли.

В феврале 2021 в интервью мэр Барнаула Вячеслав Франк сказал, что администрация собирается утвердить новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Но когда это произойдет и как изменится цена – непонятно. Он также добавил, что это повышение не позволит обновить транспорт, а лишь немного улучшит жизнь пассажироперевозчиков. Ведь расходы на топливо, электроэнергию, запасные части и оборудование растут, а цена на проезд не поднималась с 2019 года.