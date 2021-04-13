Мусорный оператор сменился в Барнауле и Новоалтайске

Мусор Фото: Олег Укладов

Новым регоператором по обращению с отходами в Барнаульской зоне стала компания «Эко-Утилизация». Именно эту компанию утвердила конкурсная комиссия минстройтранса Алтайского края.

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«Эко-Утилизация» будет заниматься обращением с отходами в Барнауле, Новоалтайске, Калманском, Косихинском, Павловском, Первомайском, Ребрихинском, Тальменском, Троицком районах, а также ЗАТО Сибирском. Новый регоператор приступит к работе со 2 июня 2021 года, а контракт с компанией заключен до конца 2030 года. А пока же обязанности оператора продолжает исполнять ОА «Эко-Комплекс», эта же компания является оператором единственного в Барнауле официального мусорного полигона. Кстати, действующий оператор в конкурсе тоже участвовал, но предложил за свои услуги бОльшую цену, чем победитель.

По данным из открытых источников, новый регоператор «Эко-Утилизация» был зарегистрирован в Барнауле в 2019 году. В том же году компания имела в штате только одного сотрудника. Компания также не указана в 2ГИС по адресу регистрации.

Напомним, что Алтайский край разделен на семь мусорных зон. Их обслуживают пять компаний: «Эко-Комплекс» в Барнаульской зоне, «ВторГеоРесурс» в Рубцовской, «Спецобслуживание-Центральное» в Заринской, Бийской и Алейской, «Позитив 88» в Славгородской и «Линетт» в Каменской. В этом году регоператор должен смениться во всех зонах, кроме Каменской и Рубцовской. В Бийской зоне конкурс уже проходит.