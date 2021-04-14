«Векторовская» вакцина от коронавируса поступила уже в два медучреждения Алтайского края

Вакцина Фото: pixabay.com

5,6 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона», которую разработал новосибирский центр вирусологии и биотехнологий «Вектор», поставили в Алтайский край. Их уже распределили между двумя медучреждениями – поликлиническим отделением больницы №3 в Барнауле и больницей №4 в Бийске. Об этом рассказала главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова.

До этого жители региона прививались вакциной «ГамКовидВак» («Спутник V»). Теперь, записываясь на прививку в медучреждение, где есть сразу два препарата, можно выбрать один из них. Однако есть одно «но» – вторую вакцина («ЭпиВакКорона») нельзя использовать людям с онкологическими заболеваниями.

«Если имеется онкология и человек находится в стадии ремиссии, то для него введение «ЭпиВакКороны» противопоказано. Врач порекомендует ему другую вакцину», – отметила Переладова.

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«ЭпиВакКорона» также состоит их двух компонентов, между двумя уколами должно пройти 14-21 день. А вот хранится она уже в более простых условиях – при температуре +2…+8 градусов (как и многие вакцины).

По словам Переладовой, поставка второй вакцины в регион будет каждую неделю. Любопытно, что еще две недели назад, 30 марта в минздраве заявляли, что «ЭпиВак Короны» в крае не будет, можно пока и не ждать.

Ирина Переладова подчеркнула, что объем завоза новой прививки будет зависеть и от активности населения. Если будет нулевая запись, то, скорее всего, вакцина в край не придет, ее отдадут тем регионам, которые готовы с ней работать. Однако пока в Алтайском крае интерес к прививочной кампании у жителей высокий.

Позже новый препарат разошлют по другим медучреждениям региона.

«Все поликлиники, которые имеют прививочные кабинеты и мобильные ФАПы, в скором времени получат эту вакцину», – заверила Ирина Переладова.

И добавила, что «Спутник V» также продолжит поступать в регион.

Напомним, сейчас вакцинироваться можно в 85 медучреждениях Алтайского края. В этой кампании участвуют 129,5 тысяч жителей региона. Активнее всего от коронавируса прививаются в Ельцовском районе – препарат получили уже 17,6% населения. Но чтобы остановить распространение заболевания, нужно иметь достаточную иммунную прослойку в каждом районе и городе. В идеале, чтобы к 1 августа в крае было привито уже более 1 млн людей.