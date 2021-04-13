Ректор ненастоящий. Алтайский депутат просит Путина проверить временного главу ГАГУ

ГАГУ Фото: altai-republic.ru

Депутат Эл-Курултая Республики Алтай Мария Демина просит президента проверить Виталия Недельского, назначенного и.о. ректора Горно-Алтайского государственного университета, на предмет соответствия этой должности. Видеообращение опубликовал YouTube-канал «ПолитМуравей».

Главной претензией Деминой является недостаточная научная квалификация Недельского.

«Недельский не имеет звания доцента и не может претендовать на столь высокую должность. Почему министр науки и образования назначил исполнять обязанности Недельского? Почему в средствах массовой информации его кандидатура подвергается резкой критике?» – задается вопросом Демина.

Кроме того, представители Деминой предоставили «Политсибру» письмо с изложением предыстории конфликта, где Недельского обвиняют во всех смертных грехах: диссертация его, по версии портала «Диссернет», содержит плагиат, а сам временный ректор в прошлом якобы возглавлял тоталитарную секту. То, что Недельский является профессором ВШЭ, автор письма также подвергает сомнению: он якобы занимал должность профессора практики, которая является временной и не равноценна «настоящему профессору».

Помимо этого, в письме много и других заявлений нуждающихся в тщательной проверке. Так, Недельского со ссылкой на анонимные телеграм-каналы там связывают с советниками главы республики Олега Хорохордина Михаилом Югаем и Дмитрием Шаменковым. Всех троих обвиняют в наличии неких совместных бизнес-интересов, в реализации которых должен помочь ГАГУ. Вуз и его ресурсы, если верить письму, планируется использовать в различных схемах, связанных с туризмом в регионе: от согласования проектных экспертиз, до обыкновенного вывода на сторону бюджетных средств.

Нужно отметить, что Мария Демина уже не первый раз ищет помощи в решении проблем в республике у президента. Она уже обращалась к главе государства с земельными вопросами, предложениями по борьбе с ковидом и жалобами на губернатора Хорохордина.

Предыдущий ректор ГАГУ Валерий Бабин сложил с себя полномочия в марте 2021 года. Точнее, он отказался участвовать в выборах нового ректора. Причиной этого могло стать уголовное дело о превышение полномочий, которое возбудили в адрес Бабина в прокуратуре Республики Алтай. Его обвиняли в подтасовке результатов экзаменов.