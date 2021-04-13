На Алтае младенец отравился молоком пьяной матери. Уголовное дело отправили прокурору

Младенец Фото: pixabay.com

В Республике Алтай завершили расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности в отношении 32-летней жительницы Горно-Алтайска. Она накормила младенца грудью после употребления спиртного из-за чего ребенок скончался, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

11 января 2021 года обвиняемая отмечала свой день рождения, выпила алкоголь, а после легла спать рядом с четырехмесячным сыном. По данным следствия, женщина знала, что в ее грудном молоке содержится спирт, опасный для жизни и здоровья младенца, но все же накормила им малыша. Это привело к смертельному отравлению ребенка.

Следствие собрало достаточную доказательную базу. Уголовное дело с обвинительным заключением направили прокурору.