На Алтае младенец отравился молоком пьяной матери. Уголовное дело отправили прокурору

В Республике Алтай завершили расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности в отношении 32-летней жительницы Горно-Алтайска. Она накормила младенца грудью после употребления спиртного из-за чего ребенок скончался, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
11 января 2021 года обвиняемая отмечала свой день рождения, выпила алкоголь, а после легла спать рядом с четырехмесячным сыном. По данным следствия, женщина знала, что в ее грудном молоке содержится спирт, опасный для жизни и здоровья младенца, но все же накормила им малыша. Это привело к смертельному отравлению ребенка.
Следствие собрало достаточную доказательную базу. Уголовное дело с обвинительным заключением направили прокурору.
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