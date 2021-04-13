30 лучших. В Алтайском крае выбрали финалистов кадрового проекта «Региональный ПолитСтартап»

Проект «ПолитСтартап» Фото: пресс-служба «Единой России»

В финал проекта «Единой России» для активной молодежи «Региональный ПолитСтартап» вышли 30 человек. В их числе активисты, которые предложили идею по развитию в регионе добровольчества, экологии, здравоохранения, политики и другие.

Более тысячи жителей Алтайского края уже проголосовали за участников проекта «Региональный ПолитСтартап» Новости 02.03.2021 17:54

Их выбрали по результатам голосования на сайте Политстартап22.рф, также учитывались оценки экспертов. Финалисты станут слушателями региональной партийной школы ЕР. И уже после ее окончания в борьбе за место победителя будут соревноваться 10 человек. Им предстоит поучаствовать в предварительном голосовании на выборы депутатов краевого парламента.

Кстати, победителей будет трое. Они получат на свои проекты помощь в реализации от партии.

В числе 30 лучших много представители Барнаула. Это Ашот Погосян (с проектом «Я – избиратель»), Александр Илюшкин («Культурно-образовательный центр на Алтае»), Анна Ведлер («Медицинская грамотность»), Дмитрий Боярков (проект социально-экономического развития региона), Алина Горлова (мобильные отряды помощи «Мы рядом»), Арина Полякова («Развитие студенческих отрядов Алтайского края»), Максим Третьяков («Школа публичной политики»), Кирилл Ларионов («Клуб выходного дня»), Кристина Топорова («Союз добрых сердец Алтая»), Данил Великанов («Новый формат»), Алина Дашина («Доступный спорт»).

Несколько финалистов из Новоалтайска. Это Даниил Егоров («Экология за нами!») и Андрей Маевский («Мусоро-перерабатывающий завод»). Анна Федоренко из Камня-на-Оби предлагает проект развития волонтерского движения, Ксения Гольдсман из Бийска – сделать лекторий «Под открытым небом», а Николай Захаров из Славгорода разработал проект «Здоровое поколение».

Также в следующий этап прошли Павел Михалев из села Алтайское, Виктория Анищенко, Евгения Палюх и Евгений Антонович из Ключей, Роман Куранов из Красногорского, Андрей Березовиков из Чарышского района, Артем Сафонов из Зонального, Олеся Жукова из села Корболиха, Юлия Гассан из Родино, Руслан Пискунов из Верх-Суетки, Александра Виленко и Благовещенки, Николай Державин из Алтайского, Андрей Мохов из Крутихи, Александр Кузган из Хабаров и Марина Гришунина из поселка Кировский Локтевского района.

Напомним, принять участие в проекте могли все жители региона от 21 года до 35 лет. Главное условие – предложить инициативу или проект, который поспособствует развитию Алтайского края.