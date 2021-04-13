Открытый урок биатлона пройдет в барнаульской школе

15 апреля в средней школе № 127 Барнаула состоится открытый урок биатлона для учащихся 4-5-х классов. Он станет частью федерального проекта «Биатлон в школы, биатлон в ГТО».
Начнется открытый урок в 12:00 по адресу ул. Северный Власихинский проезд, 64.
Организаторами этого мероприятия выступают «Союз ветеранов биатлона Алтая» и Газпром газораспределение Барнаул. Тренировка проходит при поддержке Барнаульского пивоваренного завода.
Напомним, ранее подобная открытая тренировка в рамкам всероссийской акции «Биатлон в школы, биатлон в ГТО» прошла на базе барнаульской средней школы № 24. И тогда же сообщалось, что «Союз ветеранов биатлона Алтая» и «Барнаульская федерация биатлона» проведут таких мероприятия ряде других образовательных организаций.