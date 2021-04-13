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Открытый урок биатлона пройдет в барнаульской школе

Новости компаний
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Биатлон в школе
Биатлон в школеФото: Союз ветеранов биатлона Алтая

15 апреля в средней школе № 127 Барнаула состоится открытый урок биатлона для учащихся 4-5-х классов. Он станет частью федерального проекта «Биатлон в школы, биатлон в ГТО».

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Начнется открытый урок в 12:00 по адресу ул. Северный Власихинский проезд, 64.

Организаторами этого мероприятия выступают «Союз ветеранов биатлона Алтая» и Газпром газораспределение Барнаул. Тренировка проходит при поддержке Барнаульского пивоваренного завода.

Напомним, ранее подобная открытая тренировка в рамкам всероссийской акции «Биатлон в школы, биатлон в ГТО» прошла на базе барнаульской средней школы № 24. И тогда же сообщалось, что «Союз ветеранов биатлона Алтая» и «Барнаульская федерация биатлона» проведут таких мероприятия ряде других образовательных организаций.

#Новости Барнаула и Алтайского края #аналитические новости #аналитика
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