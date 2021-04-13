Ельцовский район оказался лидером по количеству участников вакцинации от коронавируса. Здесь прививку поставили 17,6% населения, сообщили в пресс-службе минздрава Алтайского края.
Топ-10 пейтинг районов, в которых население вакцинируется наиболее активно, выглядит так:
А вот в антирейтинг территорий, где население неохотно ставит прививку от COVID-19, вошли:
Как напомнили в минздраве, распространение коронавируса удастся остановить, если в каждом районе и городе будет сформирована достаточная иммунная прослойка (будут привиты 60% взрослого населения).
«Всего в крае должно привиться чуть более миллиона человек. И эту работу необходимо закончить до 1 августа, чтобы успел сформироваться стойкий иммунитет до очередного, теперь уже осеннего, всплеска заболеваемости ОРВИ», – отметили в минздраве.
По данным оперштаба на утро 13 апреля, в прививочной кампании участвует более 129,5 тысячи человек. За сутки это число увеличилось на 3,1 тысячу. Из общего числа привитых 75,4 тысячи уже получили оба компонента вакцины.
За время пандемии в регионе зарегистрировали более 48,2 тысяч заражения COVID-19