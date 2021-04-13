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Ельцовский хорошо, Третьяковский плохо. Алтайский минздрав назвал лучшие и худшие районы по активности вакцинации от ковида

Новости
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Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавирусаФото: Олег Укладов

Ельцовский район оказался лидером по количеству участников вакцинации от коронавируса. Здесь прививку поставили 17,6% населения, сообщили в пресс-службе минздрава Алтайского края.

Топ-10 пейтинг районов, в которых население вакцинируется наиболее активно, выглядит так:

  • 1. Ельцовский район – 17,6%.
  • 2. Залесовский район – 13%.
  • 3. Солонешенский район – 11,7%.
  • 4. Тогульский район – 11,3%.
  • 5. Волчихинский район – 11%.
  • 6. Завьяловский район – 10,9%.
  • 7. Павловский район – 10,3%.
  • 8. Целинный район – 10%.
  • 9. Алейский район – 9,8%.
  • 10. Баевский район – 9,6%.

А вот в антирейтинг территорий, где население неохотно ставит прививку от COVID-19, вошли:

  • 1. Третьяковский район – 2,5%.
  • 2. Шелаболихинский район – 3,2%.
  • 3. Ключевской район – 4,4%.
  • 4. Алтайский район – 4,6%.
  • 5. Бийский район – 4,9%.
  • 6-7. Поспелихинский район – 5%.
  • 6-7. Смоленский район – 5%.
  • 8-9. Локтевский район – 5,1%.
  • 8-9. Заринский район – 5,1%.
  • 10. Благовещенский район – 5,2%.

Как напомнили в минздраве, распространение коронавируса удастся остановить, если в каждом районе и городе будет сформирована достаточная иммунная прослойка (будут привиты 60% взрослого населения).

«Всего в крае должно привиться чуть более миллиона человек. И эту работу необходимо закончить до 1 августа, чтобы успел сформироваться стойкий иммунитет до очередного, теперь уже осеннего, всплеска заболеваемости ОРВИ», – отметили в минздраве.

По данным оперштаба на утро 13 апреля, в прививочной кампании участвует более 129,5 тысячи человек. За сутки это число увеличилось на 3,1 тысячу. Из общего числа привитых 75,4 тысячи уже получили оба компонента вакцины.

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