Социалка и защита границ. Чего ждут алтайские политики от послания президента

Послание президента в 2016 году Фото: kremlin.ru

В 2021 году президент России Владимир Путин выступит с посланием федеральному собранию 21 апреля. В ходе этого мероприятия глава государства традиционно анонсирует планы по развитию страны, а также обращается к депутатам и сенаторам с поручениями, разбавляя это комментариями о ситуации в мире и цитатами из русских классиков, философов и историков. «Политсибру» узнал у алтайских политиков, чего они ожидают от обращения президента в этом году и что надеются услышать.

«Господдержки будет больше»

Путин обратится к Федеральному собранию с посланием 21 апреля Новости 05.04.2021 17:11

Многие сходятся во мнении, что это послание в принципе будет связано с выборами, пусть и не напрямую, а косвенно: темы, озвученные главой государства, плавно перейдут в кампанию партии власти. И основной наверняка будет «социалка», а особенно поддержка населения в постковидный период.

Депутат АКЗС, единоросс Татьяна Ильюченко ожидает услышать от президента объявления о новых мерах поддержки материнства и детства, и адресной социальной помощи.

Не должен президент, по мнению политиков, забывать и о поддержке бизнеса. Это и продление надзорных каникул и налоговых мораториев, и возможное снижение налогов для малого и среднего предпринимательства. Кроме того, сами представители бизнеса надеются на решение вопросов, связанных с так называемой «регуляторной гильотиной», и тем, как она реализуется на практике.

«Хотелось бы, чтобы у нас у всех были единые и понятные правила игры. Очень часто в словах президента предприниматели слышат позитивные вещи, а чиновники – «регуляторы» понимают и делают с точностью до наоборот», – отметил депутат краевого парламента (фракция «Единая Россия)», глава алтайской «Деловой России» Юрий Матвейко.

Впрочем, в оценках помощи населению сходятся не все. Да и масштабы будущих «социальных плюшек» у политиков варьируются.

Например, депутат Алтайского краевого Заксобрания (формально состоит во фракции ЛДПР, но на новые выборы пойдет со «Справедливой Россией») Евгения Боровикова не удивится и очень серьезным «авансам» от президента.

«Будут выборы в Госдуму, так что может быть сделают послабления в пенсионной реформе. Может быть, даже уменьшение пенсионного возраста», – предположила Боровикова.

Впрочем, она считает, что эти меры во многом будут приняты для того, чтобы помочь выборной кампании партии власти. Схожего мнения придерживает и ее бывший коллега по партии либерал-демократ Владимир Семенов.

«Пенсионные» надежды питает и глава фракции «Справедливая Росси» в краевом парламенте Александр Молотов: отмена пенсионной реформы, вкупе с ликвидацией ПФР и переходом государства на выплаты пенсий напрямую из бюджета. Впрочем, он и сам оценивает вероятность такого заявления крайне невысоко.

Войдет в историю. Как Алтайский край прожил год с коронавирусом и выстоял Новости 29.03.2021 14:59

«Послание президента анонсирует начало политического сезона. Мы рассчитываем, что глава государства будет говорить о необходимости проведения выборов максимально объективно и честно, о равном положении всех партий», – ждет от «электоральной» части выступления Александр Молотов.

Глава алтайского «Яблока» Александр Гончаренко тоже считает, что всевозможных подарков будет немало (но и не слишком много), потому что задачи на эту предвыборную кампанию у партии власти «непомерные».

Пандемия и здравоохранение

То, что ковид и борьбу с пандемией президент не обойдет стороной, также не вызывает ни у кого сомнений. Но никуда не делись и вопросы, относящиеся к фундаментальным проблемам здравоохранения. Например, Татьяна Ильюченко хотела бы услышать в послании о наболевшей беде российской медицины.

«Есть очень серьезная кадровая проблема. Можно отлично оснастить медучреждения, но в любой сфере также нужны люди, нужно развитие человеческого потенциала», – отмечает Ильюченко.

Некоторых волнует и то, какими темпами идет вакцинация от коронавируса в стране. Среди таковых Владимир Семенов.

«Мы декларируем, что мы самыми первыми выпустили самую лучшую вакцину. Но посмотрите, есть страны, которые уже закончили вакцинацию, или закончат ее к лету, а нас среди них нет. И это проблема», – прокомментировал ситуацию с прививками главный алтайский либерал-демократ.

Внешняя политика

Политики уверены, что президент не обойдет стороной и события на российских границах и в мире.

«Мне кажется, послание будет особенным, в силу того, что сейчас крайне напряженная внешнеполитическая обстановка. Мы видим совсем не дружелюбное отношение стран Евросоюза, и ряда стран, которые недавно с нами сотрудничали и были близки по духу, а сегодня ситуация там поменялась коренным образом. Мне кажется, будут вопросы безопасности, вопросы противодействия санкциям и какая-то новая прорывная вещь о единстве нации», – предположил Юрий Матвейко.

Будьте реалистами, требуйте невозможного

Но самые радикальные ожидания у лидера краевого «Яблока». В ходе этого послания президент объявит об отставке и досрочных выборах, на который организацией избирательных комиссий будут заниматься только сами политические партии, заявил «хотелку» Александр Гончаренко. Но вряд ли о и сам воспринимает эти слова всерьез.

Кстати, не все депутаты намерены вообще слушать, о чем говорит президент. Среди них – коммунист Вероника Лапина.

«Это, как и большинство других выступлений Путина, имеет цели политические, а не социальные или экономические. Поэтому у меня нет ожиданий, что должен он сказать и с чем обратиться к федеральному собранию», – объяснила она причины такой индифферентности.

В общем, несмотря на всю разницу оценок, прогнозы на послание у алтайских политиков сходятся. А вот насколько близки они будут к реальности, мы узнаем 21 апреля.