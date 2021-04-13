50 на 50. Система выборов в парламент Алтайского края останется без изменений

Выборы в Алтайском крае Фото: Олег Укладов/«Политсибру»

Общие правила формирования списка кандидатов на выборах в Алтайское краевое Заксобрание к выборам в сентябре 2021 года останутся без изменений. Об этом рассказал председатель правового комитета АКЗС Денис Голобородько на пресс-конференции 13 апреля.

«У нас достаточно устойчивая, стройная, эффективная избирательная модель и система. Мы считаем, что это максимально конкурентная, честная процедура», – заявил Голобородько.

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По слова депутата, принципы формирования алтайского парламента восьмого созыва будут, как и в седьмом: 34 депутата изберут в Заксобрание по одномандатным округам и еще 34 по спискам партий. Вариант с «50 на 50» – это смешанная система выборов.

Расширения региональных списков вслед за федеральными новшествами тоже не будет. На выборах в АКЗС сохранится все та же «краевая тройка», то есть первые три места в общем списке партии.

Возможные изменения в систему распределения мандатов (сократить число списочников до 25% и увеличить число одномандатников до 75%) в крае активно обсуждали в 2019 году. По такому пути пошли, например, в республиках Алтай и Марий Эл, Тульской области и Хабаровском крае. Эксперты предполагали, что подобные изменения произойдут и на федеральном уровне, в основном из-за рейтинга «Единой России», который значительно снизился после пенсионной реформы. Но в итоге ни на уровне края, ни на уровне стране систему менять не стали.

Но к выборам в Госдуму поменяли кое-что другое. Теперь федеральная часть списка может включать в себя до 15 человек, вместо прежних до 10. Эти места являются проходными, то есть кандидаты, попавшие в этот лист, автоматически проходят в Госдуму, если партия набирает более 5% голосов на выборах. В случае с «краевой тройкой» ситуация выглядит аналогичным образом, отличается лишь число позиций в списке.