Новый Вакаев. Бывший эсер поведет партию «Новые люди» на выборы в Алтайском крае

Максим Товолошкин и Владислав Вакаев Фото: со страницы Владислава Вакаева на Facebook

Бывший член «Справедливой России», депутат парламента Алтайского края Владислав Вакаев возглавит список партии «Новые люди» на выборах в региональное Заксобрание. И будет вести кампанию этого политического игрока. О присоединению к новой политической силе Вакаев написал на своей странице в Facebook.

«Вчера встретился с руководителем регионального отделения партии «Новые люди» в Алтайском крае Максимом Товолошкиным. Тема встречи – мое участие в выборах АКЗС и выдвижение от партии «Новые люди». Я принял это предложение. Данное решение вполне взвешенное и обдуманное», – сказал Вакаев.

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По словам вчерашнего эсера, такое решение он принял по ряду причин. Прежде всего, потому, что вести политическую деятельность в одиночку сложно, для этого нужна команда.

«Новые люди» ему импонируют за счет идеологии прогрессивизма, а также тем, что не просто критикуют, но и предлагают пути решения.

Вакаев называет НЛ единственной в России партией, которая она смотрит «не на прошлое, а на будущее».

«К сожалению, подавляющее большинство политиков нашей страны живет с «повернутой назад головой». Кто-то восхищается советским прошлым, кто-то монархией, одни пугают 90-ми, тогда как другие ностальгируют по ним. Но мало кто разрабатывает и предлагает свой образ будущего. «Новые люди» начали это делать, и я намерен принять активное участие в этой работе, предложив свое видение перспектив развития для Барнаула и Алтайского края», – написал Вакаев.

Напомним, о выходе Вакаева из СР стало известно 18 марта 2021 года. Как он рассказал «Политсибру» в интервью, поводом для такого решения стало объединение СР с двумя малыми партиями – «За правду» и «Патриоты России». Он заявил, что теперь это уже не та партия, где он отработал 15 лет (долгое время занимал пост секретаря бюро регионального отделения, то есть был вторым лицом партии и проводил все предвыборные кампании). Но а повод был в другом: Вакаев обвинил аппарат партии в подковерных играх и недостаточной оппозиционности власти. Впрочем, его бывшие соратники не остались в долгу и тоже высказали Вакаеву свое недовольство.

Источники «Политсибру» еще тогда заявляли, что Владислав Вакаев пойдет на сентябрьские выборы от «Новых людей», но сам он до сих пор это отрицал.

Некоторые эксперты называют «Новых людей» одной из немногих малых партий, кому удастся собрать подписи для регистрации списка на выборах и, возможно, набрать заветные 5% (только так они смогут получит в АКЗС один-два мандата). Партия была зарегистрировала 1 марта 2020 года, региональное отделение в Алтайском крае – в мае 2020 года. Но до недавнего времени партия не проявляла в регионе никакой активности.

Владислав Вакаев Фото: Александра Черданцева