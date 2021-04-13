Алтайская полиция опровергает появление «волонтеров от партий» с отравленными масками

Маска Фото: Pexels

В соцсетях распространяются сообщения о том, что «волонтеры от различных партий» предлагают жителям Алтайского края примерить маски, пропитанные наркотическим веществом, а после грабят их квартиры. Однако эта информация не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В пересылаемом сообщении говорится, что «волонтеры» стучатся в двери, предлагают взять средства индивидуальной защиты, говорят, что это якобы инициатива местных властей. Но перед тем, как отдать «подарок», они просят людей примерить маску, которая якобы «пропитана химикатом с наркотическим действием». После этого человек «отключается», а его квартиру грабят.

Распространение фейковой информации Фото: 22.мвд.рф

Но в полиции заверили, что это все неправда.

«ГУ МВД России по Алтайскому краю официально заявляет: никаких подобных действий с раздачей и «примеркой» защитных масок органы власти региона не инициировали. Никто из жителей края в органы внутренних дел с такими заявлениями не обращался», – сообщили в ведомстве.

И призвали людей для получения правдивой информации пользоваться только официальными источниками и не доверять «анонимным сообщениям с сомнительным контентом».

Напомним, за последние месяцы это далеко не первый случай с распространением недостоверной информации. Так, в ноябре 2020 года с сети «гуляло» фото якобы указа президента Путина об отмене масочного режима, но это был фейк. В феврале 2021 года неизвестные рассылали предприятиям Алтайского края письма якобы от губернатора региона с просьбой дать денег на реализацию госпрограмм. Но никто из правительства с такими просьбами не выступал.