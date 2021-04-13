11 жителей Алтайского края скончались в ковидных госпиталях за сутки

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Еще 82 человека заразились коронавирусом в Алтайском крае. Больше половины из них – жители Барнаула, Бийска и Рубцовска. А общее количество заболевших превышает 48,2 тысячи человек, сообщили в региональном оперштабе.

Стало известно, сколько жителей Алтайского края заболело коронавирусом после вакцинации Новости 30.03.2021 13:43

В ковидных госпиталях за последние сутки скончались сразу 11 пациентов, и все от COVID-19. За год в регионе умерло 2 837 человек с подтвержденным коронавирусом.

Вирусом уже переболели 43,2 тысячи жителей региона, за минувшие сутки из больниц выписали еще 77 человек. В инфекционных госпиталях с ковидом или вирусной пневмонией лежат более 1,2 тысяч пациентов. Из них в тяжелом состоянии находятся 212 заболевших.

Напомним, в Алтайском крае продолжается массовая вакцинация против коронавируса. Уже 75,4 тысячи жителей региона получили оба компонента вакцины, более 54,1 тысячи человек поставили только первую прививку.