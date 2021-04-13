Скорые и пожарные не доезжают. Жители алтайского села жалуются на работу железнодорожного переезда

Проблемный переезд у микрорайона Велижановка Фото: скриншот из видео

Жители микрорайона Велижановка отрезаны от основной части Новоалтайска железнодорожным переездом, который иногда закрывается на час-полтора. Из-за этого сюда часто не доезжают машины пожарной службы и скорой помощи. Люди опаздывают на работу, дети в школу. Об этом в рамках проекта «Хожу по краю» рассказали алтайские справедливороссы.

Местный житель Сергей Молоков ждал пожарную машину два часа, за это время его дом успел сгореть почти дотла, а с ним и все вещи и документы. А все потому, что спасатели не смогли вовремя преодолеть переезд. А в прошлом году по той же причине не успели спасти не только дом, но и живущих в них людей.

В сутки здесь проходит 130 поездов. Переезд работает автоматически и часто закрывается уже тогда, когда состав только вышел из предыдущего пункта и его даже не видно. Стоять приходится по часу и более, говорят местные жители.

Люди просят чиновников о помощи и предлагают перенести переезд на участок, где поездов ходит гораздо меньше. Обращались и в администрацию Новоалтайска, и в краевое правительство, и даже лично к губернатору. Член партии «Справедливая Россия – За правду» Олег Боронин обещает помочь местным в решении этого вопроса.