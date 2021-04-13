Части потребителей ТЭЦ-2 в Барнауле временно снизили подачу тепла

Разрушенная труба на барнаульской ТЭЦ-2 Фото: Виталий Барабаш/«Политсибру»

Для части потребителей ТЭЦ-2 в Барнауле незначительно снизили параметры подачи отопления и горячей воды, сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК). Однако это временная мера: ситуация скоро нормализуется.

«Сейчас ведется работа по включению дополнительных мощностей. Также специалисты приступили к восстановлению тракта топливоподачи», – уточнили в СГК.

На данный момент тепло от ТЭЦ-2 получают жители района, который находится между улицами Северо-Западная и Профинтерна, а также таких территорий, как ВРЗ, Жилплощадка и поселок Восточный, квартал, ограниченного улицами 80-й Гвардейской дивизии, Чеглецова, Северо-Западная и проспектом Ленина.

Остальных потребителей перевели на контур ТЭЦ-3 и районной водогрейной котельной.

Напомним, вечером 11 апреля частично обрушилась дымовая труба на ТЭЦ-2. Перед случившимся очевидцы слышали хлопок и почувствовали вибрацию. Обломившая часть повредила систему топливоподачи. Причины ЧП все еще не известны.

В СГК сообщили, что по заключению специалистов труба могла прослужить еще 17 лет, нареканий к ней не было ни у сотрудников предприятия, ни у экспертов, которые ее проверяли. В компании решили этот объект больше не использовать.

После ЧП губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил отслеживать, что происходит в ресурсоснабжающих организациях и в домах потребителей. Глава города Вячеслав Франк ввел в городе режим повышенной готовности.