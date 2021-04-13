Барнаульский бизнесмен лишился недвижимости за 11,5 млн рублей из-за долгов за электричество

Электричество Фото: pixabay.com

777 квадратных метров в центре Барнаула лишился предприниматель за долги перед Барнаульской горэлектросетью. Ликвидную коммерческую недвижимость на улице Молодежная арестовали судебные приставы по ходатайству энергетиков. Помещение оценили в 11,5 миллиона рублей и затем продали, чтобы погасить долг бизнесмена перед БГЭС размером 788 тысяч рублей.

Богатые тоже воруют. Кого и как ловят на хищении электроэнергии в Алтайском крае Новости 23.03.2021 14:14

Больше года длилось судебное разбирательство между предпринимателем Вадимом Д. и Барнаульской горэлектросетью. Энергетики обратились с иском о взыскании задолженности в размере 592 тысяч рублей, из них более 450 тысяч было начислено бизнесмену по акту о неучтенном потреблении электроэнергии. Еще год потребовался БГЭС, чтобы добиться ареста недвижимости должника службой судебных приставов и получить причитающиеся по решению суда деньги. Между тем, сумма долга бизнесмена выросла с 592 до 788 тысяч рублей. Энергетики обратились в суд за возмещением судебных расходов и с иском о взыскании 174 тысяч рублей неустойки за несвоевременную оплату электроэнергии и за пользование чужими денежными средствами.

Спор сторон развернулся вокруг безучетного потребления электроэнергии. Барнаульскую горэлектросеть насторожили заниженные показания электросчетчика предпринимателя. Так, среднемесячное потребление по прибору учета составляло порядка 2-2,5 тысячи киловатт-часов. За август и сентябрь 2017 года бизнесмен показания своевременно не передавал, они были заявлены только в конце октября. Объем потребления электроэнергии резко сократился до 199 кВтч. К слову, столько потребляет одна- или двухкомнатная квартира. Тогда как из-под прибора учета бизнесмена были подключены еще два потребителя – помещения молочного завода и частного предпринимателя. Объяснил это абонент тем, что на лето приостановил свою коммерческую деятельность. Энергетики выехали со срочной проверкой, которая показала: при поданной постоянной нагрузке на электросети счетный механизм прибора учета оставался неподвижен, показания на счетчике не изменялись.

В суде ответчик отрицал свое вмешательство в работу электросчетчика, аргументируя это тем, что контрольные пломбы были целы. Чтобы оспорить безучетное потребление, абонент запросил проведение независимой экспертизы, представителей которой выбрал самостоятельно. Барнаульская горэлектросеть этот выбор отклонять не стала. В ходе экспертной оценки было установлено, что нарушения в работе прибора учета абонент мог обнаружить визуально, без использования специального оборудования.

В результате суд постановил, что предприниматель был обязан следить за исправной работой электросчетчика. Кроме того суд посчитал, что «доводы ответчика по занижению потребляемой электрической энергии в летний период являются необоснованными, поскольку в акте зафиксировано, что при включении нагрузки электрическая энергия электросчетчиком учитывается не в полном объеме». Расчет по акту о неучтенном потреблении был признан законным.