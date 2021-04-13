Алтайский сенатор призвал активнее развивать органическое производство

Сергей Белоусов Фото: Фото предоставлено Сергеем Белоусовым

Такое мнение высказал сенатор от Алтайского края, зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов на международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2021».

По его словам, на продовольственном рынке много действительно сертифицированной органической продукции. Но немало и товаров, в которых от органики только маркировками «органик», «эко», «био».

«Эта сомнительная продукция, так называемая псевдо-органика, вводит потребителя в заблуждение и затрудняет осознанный выбор», – заявил сенатор.

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И призвал урегулировать эту сферу. А для этого необходимо активнее контролировать производителей. Но в то же время и обеспечивать условия для развития производства и повышения спроса на такие товары.

Сергей Белоусов настаивает на необходимости поднимать уровень доверия к российскому знаку «органик». Причем не только у взрослых потребителей. Прививать культуру правильного питания и употребления органических продуктов нужно с детского возраста, уверен сенатор.

«Проблемы экологии волнуют многих российских граждан. И мы видим, как и в России подхватили тенденции бережливого потребления. Ритейл сегодня предлагает новый подход по реализации «зеленых проектов». Хочется надеяться, что это не просто дань моде, а серьезная планомерная работа по изменению манеры потребления и стремление сделать экологические продукты нормой в повседневной жизни наших граждан», – добавил парламентарий.

Тему органической продукции он и другие эксперты обсудили на одной из тематических сессий. Сергей Белоусов подчеркнул, что

органическое сельское хозяйство в России только начинает развиваться. Но уже много местных товаров, которые нужно продвигать как уникальные региональные бренды экологической продукции.