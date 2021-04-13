Стало известно, что было на последнем видео умершей школьницы из Рубцовска

Телефон Фото: pixabay.com

Незадолго до смерти 12-летняя школьница из Рубцовска сняла видео, как ее одноклассник вытирает пролитый на брюки корректор. Это показалось забавным другому ученику, которые решил опубликовать ролик в приложении TikTok, сообщает «Комсомольская правда».

Из-за этого инцидента завуч школы вызвала участников съемки и их родителей.

«Беседу начали проводить до прихода Машиной мамы, девочка в это время плакала. Когда уже пришла ее мама, то она не ругалась, а начала выяснять, что произошло. Пыталась перевести все на шутку», – рассказала изданию соседка Татьяна.

Вышла от завуча вся в слезах? Следком возбудил дело после смерти 12-летней школьницы из Рубцовска Новости 12.04.2021 10:19

На этом собрании детям объяснили, что нельзя снимать людей без их согласия и выкладывать это в интернет. Сейчас того видео нет в сети.

Также соседка рассказала, что девочка была тихим и воспитанным ребенком, на нее никогда не ругались. И даже после случившегося мама, чтобы поднять дочери настроение, купила ей игрушку и новую куртку. И вскоре школьница успокоилась и, когда пришла домой, села за уроки.

Ее мама в это время занималась делами на улице. Зайдя в дом, женщина нашли девочку мертвой на полу в кухне. Как выяснилось позже, школьница незадолго до этого писала подругам, что у нее все расплывается и болит в глазах.

Напомним, по факту смерти подростка следователи возбудили уголовное дело. Признаков насильственной смерти у девочки не было, правоохранители все еще устанавливают обстоятельства гибели ребенка. Прокуратура Рубцовска взяла расследование на контроль.