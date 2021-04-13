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Девушку и двух мужчин обвиняют в изнасиловании 18-летней жительницы Барнаула

Новости
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Насилие
НасилиеФото: pixabay.com

Трех жителей Барнаула обвиняют в сексуальном насилии над 18-летней девушкой, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Как выяснили следователи, 19-летняя обвиняемая имела личная неприязнь к своей знакомой, из-за чего решила ее проучить. Для этого она 8 апреля 2020 года арендовала квартиру, позвала туда двух приятелей – мужчин 26-ти и 37-лет. И выманила туда потерпевшую, сообщив ей, что нужно серьезно поговорить.

Однако когда девушка пришла в указанное место, разговора не состоялось. Трое обвиняемых избили ее, а после долго насиловали. В один момент потерпевшей удалось убежать – она выбралась через окно и, стоя на карнизе третьего этажа, стала звать на помощь. На место происшествия прибыл сотрудник транспортной полиции, который и поймал девушку.

Следователи предъявили обвинение и мужчинам, и зачинщице по двум статьям: за изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенное группой людей по сговору. Обвиняемые заключены под стражу, расследование все еще продолжается.

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

Гоша

Вот этим насильникам надо поставить клизму. Из финского *********. Он самый высококачественный. Потом показать по ТВ. На всех каналах. Ежедневно. В течении месяца. Другим будет наука.

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